25 gennaio 2022, Juventus e Fiorentina trovano l'accordo per Vlahovic. Le cifre

Il 25 gennaio del 2022 Fiorentina e Juventus trovano l'accordo per l'acquisto di Dusan Vlahovic. Nei giorni precedenti Commisso aveva spiegato quale fosse il modo per acquistarlo. "Io non mi faccio ricattare da nessuno. Voglio dire a tutto il mondo che la Fiorentina è padrona del cartellino di Vlahovic. Quindi chiamino noi, non i procuratori. Poi rispetteremo anche le volontà di Vlahovic, ma devono rispettare anche me. Uno che paga puntualmente gli stipendi di tutti a tutti".

In realtà l'accordo arriva dopo un gennaio turbolento, con l'agente, Darko Ristic, che manteneva il totale silenzio. Una situazione che ricorda molto il braccio di ferro di questi mesi, con la Juve che con ogni probabilità non troverà un punto d'accordo per rinnovargli il contratto.

Poi, nel giorno del compleanno di Vlahovic - il 28 gennaio - arriverà anche il comunicato ufficiale. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahović a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".