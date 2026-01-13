Addio a Renzo Ragonesi, storico vice di Colomba che iniziò nel Bologna. Il cordoglio del club

Si è spento questa notte a Bologna all’età di 82 anni Renzo Ragonesi. A dare la notizia è stato lo stesso club rossoblù attraverso i propri canali ufficiali.

Arrivato sedicenne al settore giovanile del Bologna nel 1960, giocò da mezzala tre partite con la prima squadra in Mitropa Cup nel 1962, prima di iniziare una lunga carriera che l’avrebbe portato a vestire tra le altre le maglie di Catanzaro, Venezia, Reggiana, Spal, Parma e Modena. Al Bologna tornò prima da allenatore della Primavera, poi come vice di Franco Colomba nella stagione 2009-10. "Alla famiglia e ai tanti che gli hanno voluto bene vanno le più sentite condoglianze del Bologna FC 1909", il messaggio del club

Dopo aver allenato per mezza stagione il Forlì e la Primavera del Bologna, appunto, Ragonesi diventò allenatore in seconda di Franco Colomba nella Reggina, nell'Ascoli e nel Bologna. Nel proseguimento della stagione 2010-2011 diventò anche collaboratore tecnico del Parma.