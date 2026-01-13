Parma, arrivano le condoglianze per la scomparsa di Renzo Ragonesi

Il mondo del calcio piange oggi la scomparsa di Renzo Ragonesi, morto all'età di 82 anni a Bologna. Proprio la città a cui l'ex calciatore e allenatore da sempre è stato legato. Arrivato sedicenne al settore giovanile del Bologna nel 1960, giocò da mezzala tre partite con la prima squadra in Mitropa Cup nel 1962, prima di iniziare una lunga carriera che l’avrebbe portato a vestire tra le altre le maglie di Catanzaro, Alessandria, Venezia, Reggiana, Spal, Parma e Modena. Al Bologna tornò prima da allenatore della Primavera, poi come vice di Franco Colomba nella stagione 2009-10.

E proprio il Parma, appunto una delle sue ex squadre, ha voluto esprimere tramite i propri canali il cordoglio per la scomparsa: "Parma Calcio apprende con profondo dolore la scomparsa di Renzo Ragonesi, ex calciatore del Club e storico secondo allenatore al fianco di Franco Colomba. Nel corso della sua carriera ha legato il proprio nome anche ai colori gialloblu, contribuendo con professionalità e dedizione al percorso sportivo del Club. Parma Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari".