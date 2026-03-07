TMW Chi ha un problema portiere? Amelia: "Più la Juventus che l'Inter: solo un calo per Sommer"

Inter e Juventus hanno un problema portiere? Risponde alla domanda Marco Amelia, ex portiere - Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 - ed oggi tecnico del Sondrio: "Forse tra le due, il problema sul ruolo ce l’ha più la Juventus. Perché nell’Inter Sommer ha avuto semplicemente una leggera flessione di rendimento, secondo me. Io credo che la Juventus abbia più un problema di stabilità difensiva in generale, e la stabilità difensiva è la forza delle grandi squadre", le sue parole nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com.

Come vede il lavoro di Allegri al Milan? Rimane criticato per lo stile di gioco.

"Nel calcio hanno sempre tutti da ridire, anche quelli che non sono mai stati all’interno di uno spogliatoio, è il bello di questo sport e le critiche che fanno parte dello sport. Io credo che Allegri al Milan stia facendo un grande lavoro, che sta ridando competitività all’ambiente".

Cosa apprezza e cosa no di Chivu?

"Su Cristian posso solo spendere ottime parole, abbiamo fatto il corso di Coverciano insieme: ho grande stima di lui come persona e anche per la visione di calcio che ha. Apprezzo molto l’approccio che ha avuto a livello mediatico nel subentrare dopo tanti anni di gestione-Inzaghi, non era semplice".