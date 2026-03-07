Esclusiva TMW Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"

Sta per terminare il conto alla rovescia che porta al derby di Milano. Domani alle 20.45 a San Siro va in scena Milan-Inter, che probabilmente rappresenta anche l'ultima possibilità di vedere messa - un minimo - in discussione la corsa dei nerazzurri verso la vittoria dello Scudetto. L'ex portiere rossonero ed oggi tecnico del Sondrio, Marco Amelia, ha espresso la sua opinione sulla Stracittadina e non solo a TuttoMercatoWeb.com.

Che derby si aspetta? Una vittoria del Milan può riaprire tutto, o è già finita per lo Scudetto?

"Mi aspetto come sembre un bel derby, in una bella atmosfera come quella di San Siro! Credo che se anche dovesse vincere il Milan, i punti di vantaggio dell’Inter rimarrebbero tanti per lo Scudetto. Dovrebbe succedere veramente qualcosa che oggi mi viene difficile pensare".

È solo un caso che il Milan vinca tante partite negli ultimi minuti?

"Quando riesci ad ottenere i risultati nel finale di partite sicuramente è un segnale di grande tenuta mentale, voglia di vincere e di capacità fisiche, atletiche. Di saper tenere la partita. Poi c'è anche una bravura dei singoli giocatori che riescono a risolvere le partite".

Come vede il lavoro di Allegri al Milan? Rimane criticato per lo stile di gioco.

"Nel calcio hanno sempre tutti da ridire, anche quelli che non sono mai stati all’interno di uno spogliatoio, è il bello di questo sport e le critiche che fanno parte dello sport. Io credo che Allegri al Milan stia facendo un grande lavoro, che sta ridando competitività all’ambiente".

Cosa apprezza e cosa no di Chivu?

"Su Cristian posso solo spendere ottime parole, abbiamo fatto il corso di Coverciano insieme: ho grande stima di lui come persona e anche per la visione di calcio che ha. Apprezzo molto l’approccio che ha avuto a livello mediatico nel subentrare dopo tanti anni di gestione-Inzaghi, non era semplice".

Inter e Juventus hanno un problema portiere?

"Forse tra le due, il problema sul ruolo ce l’ha più la Juventus. Perché nell’Inter Sommer ha avuto semplicemente una leggera flessione di rendimento, secondo me. Io credo che la Juventus abbia più un problema di stabilità difensiva in generale, e la stabilità difensiva è la forza delle grandi squadre".