Ufficiale Amelia torna in panchina. È stato richiamato dalla Nuova Sondrio dopo l'esonero di Brognoli

Era stato esonerato lo scorso 10 novembre, per altro - paradossalmente - all'indomani dell'unica vittoria ottenuta in campionato contro il Milan Futuro, ma adesso Marco Amelia torna alla guida della Nuova Sondrio, che sta cercando di raddrizzare una stagione storta e non nata sotto la migliore delle stelle. Il tecnico è stato infatti richiamato dal club, che ha deciso di sollevare dall'incarico Stefano Brognoli, che era subentrato proprio ad Amelia.

Di seguito, il comunicato:

"La Nuova Sondrio Calcio comunica che il signor Stefano Brognoli non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società. Il club augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Sulla panchina biancazzurra torna Marco Amelia, a cui la società augura buon lavoro per il prosieguo del campionato".