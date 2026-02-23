Amelia torna in panchina. È stato richiamato dalla Nuova Sondrio dopo l'esonero di Brognoli
Era stato esonerato lo scorso 10 novembre, per altro - paradossalmente - all'indomani dell'unica vittoria ottenuta in campionato contro il Milan Futuro, ma adesso Marco Amelia torna alla guida della Nuova Sondrio, che sta cercando di raddrizzare una stagione storta e non nata sotto la migliore delle stelle. Il tecnico è stato infatti richiamato dal club, che ha deciso di sollevare dall'incarico Stefano Brognoli, che era subentrato proprio ad Amelia.
Di seguito, il comunicato:
"La Nuova Sondrio Calcio comunica che il signor Stefano Brognoli non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società. Il club augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Sulla panchina biancazzurra torna Marco Amelia, a cui la società augura buon lavoro per il prosieguo del campionato".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.