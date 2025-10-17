Ancelotti scopre il sumo in Giappone: "Cuore della cultura ancestrale nipponica"

Carlo Ancelotti, commissario tecnico della nazionale brasiliana di calcio, ha approfittato del soggiorno in Giappone per un’immersione nella cultura locale. In un momento di pausa, l’allenatore ha visitato un centro di allenamento di sumo, una delle discipline sportive più antiche e popolari del paese. La visita, insolita e suggestiva, è stata condivisa dallo stesso Ancelotti sui social con foto accanto ai possenti lottatori, suscitando grande interesse e simpatia.

"Come appassionato di sport, mi sento onorato di essere stato invitato a visitare la palestra del sumo. È il cuore della cultura ancestrale giapponese racchiuso in uno sport", ha scritto su Instagram, sottolineando il rispetto per la tradizione e la storia della disciplina. La pubblicazione ha scatenato reazioni divertite tra i tifosi brasiliani. In molti hanno ironicamente suggerito ad Ancelotti di convocare uno dei lottatori per sostituire Fabrício Bruno, criticato dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Giappone. Il match amichevole ha segnato la prima vittoria nella storia della nazionale giapponese contro il Brasile, un risultato che ha messo in evidenza alcune difficoltà difensive dei verdeoro.

Nonostante la sconfitta, la nazionale guarda già ai prossimi impegni. Durante la prossima finestra FIFA di novembre, il Brasile affronterà Senegal in Inghilterra e Tunisia in Francia. La Confederazione brasiliana (CBF) ha annunciato che le conferme ufficiali degli incontri saranno comunicate nei prossimi giorni, mentre Ancelotti continua a lavorare per migliorare la squadra e consolidare l’organico in vista dei prossimi impegni internazionali.