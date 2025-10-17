Lucchese, la rinascita non passa solo dal campo. Torna attivo anche il profilo Instagram

Era agosto scorso, e la Lucchese stava rinascendo, dopo il fallimento della passata gestione societaria che ha portato la Pantera rossonera a ripartire dall'Eccellenza. Un lungo percorso quello che conduce al professionismo, con la squadra che per il momento, dopo sei giornate trascorse e con la settima alle porte, si trova al terzo posto della classifica del Girone A (Toscana), con 10 punti all'attivo.

Le cose da sistemare, ovviamente, erano tante, e non solo quelle inerenti al campo e alla costruzione della rosa, perché dopo Ferragosto erano da sciogliere anche i nodi legati ai beni che erano di proprietà della società dichiarata fallita: il nuovo club, però, aveva ufficialmente trovato un accordo con la curatela fallimentare per poter entrare in possesso dei suddetti, ed ecco quindi che cose come tagliaerba, lavatrici, mobilio, computer, televisioni, attrezzistica varia è passato alla nuova società per un totale di 24mila euro. Allora era arrivato anche il via libera per l'utilizzo del vecchio sito internet e dei social, che ovviamente dovranno cambiare nome, oggi un ulteriore step.

È infatti tornata attiva la pagina Instagram che era ormai ferma al 2 febbraio, quando i rossoneri caddero per mano della Pianese. Poi, le vicende societarie, portano a una sorta latenza - comprensibile e giustifica - dell'ufficio stampa, e all'abbandono dei social. Ora una nuova storia si può scrivere.