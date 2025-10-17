Gianni Balzarini torna sul famoso Perugia-Juve del 2000: "Bianconeri vittima sacrificale"

Tramite il suo canale Youtube, il giornalista Gianni Balzarini,, opinionista di Radio Bianconera, si è espresso circa le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Gaucci sulla sconfitta che subì la Juventus contro il Perugia nel 2000. (Riccardo Gaucci accusa: "Collina fu costretto a far giocare Perugia-Juventus"

Il figlio dell'ex patron degli umbri: "Se il match fosse stato rinviato il giorno dopo, ci sarebbero stati timori di ordine pubblico")

''Riccardo Gaucci è tornato su quel Perugia-Juventus del quale io sono stato testimone oculare. Dopo una mattinata di 35 gradi, il cielo è diventato nero e c'era la fila dei temporali uno dietro l'altro. Gaucci ha rivelato che Collina ebbe l'ordine di far giocare la partita. Andava a cercare i punti del campo dove rimbalzava il pallone in modo tale da avere l'appiglio logico e regolamentare per far disputare l'incontro.

La partita si doveva giocare perchè qualora fosse stata disputata il giorno dopo, ci sarebbe stata un'invasione dei tifosi della Lazio con gravi problemi per l'ordine pubblico. E quindi la Juve è stata sacrificata sull'altare dell'ordine pubblico e si giocò in una piscina con tempi dilatatissimi. Si andò oltre i 45 minuti tra un tempo e l'altro che, per regolamento, devono decretare una sospensione della partita. Ok, si doveva giocare e la vittima fu la Juve che poi per carità il gol lo subisce perché possiamo essere onesti a 360 gradi il gol di Calori c'è. Calori sta giocando, il Perugia sta giocando su quel campo e il gol lo fa, mentre invece la Juventus non lo fa".