Brasile, Ancelotti dopo il ko contro il Giappone: "Una buona lezione per noi"

Una lezione severa quella raccolta dal Brasile di Carlo Ancelotti. Nonostante un vantaggio di due gol fino al 52° minuto, la Selecao ha finito per perdere sul campo del Giappone (2-3) martedì, in un'amichevole. Come spiegare un tale contrasto tra il primo e il secondo tempo degli uomini di Carlo Ancelotti? Il tecnico italiano ha la sua idea e come di consueta cerca di cogliere il lato positivo delle cose.

"È una buona lezione. Ci sono delle cose che dobbiamo imparare dalla partita di oggi, soprattutto dal secondo tempo. La squadra ha giocato molto bene contro la Corea del Sud (5-0) cinque giorni fa. Stasera ha giocato bene nel primo tempo ed è stata molto debole nella ripresa. L'errore più grande della mia squadra? Non aver reagito bene dopo il primo errore, per l'appunto".

Ancora sull'analisi della squadra nella ripresa: "Fino all'errore del nostro portiere, era tutto sotto controllo. Dopo, capisco benissimo cosa è successo: la squadra ha perso la testa. Questo è stato l'errore più grande. Non credo che l'atteggiamento dei miei giocatori fosse sbagliato", ha commentato l'ex allenatore del Paris Saint-Germain, del Bayern, del Parma, del Milan, della Juventus, dell'Everton, del Napoli e del Real Madrid in conferenza stampa ieri.