Le partite di oggi: il programma di venerdì 17 ottobre
La pausa per le nazionali è ufficialmente alle spalle e dalla giornata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025.
In attesa della Serie A, in Italia aprono la strada la B e i primi due gironi della C con i rispettivi anticipi del venerdì: spicca il derby ligure di cadetteria tra Virtus Entella e Sampdoria. Non solo il calcio nostrano, però: in campo per gli anticipi anche in Liga, Bundes e Ligue 1, dove tocca subito al PSG.
Serie B
20:30 - Virtus Entella vs Sampdoria
Serie C - Girone A
20:30 - Alcione Milano vs Inter Under 23
20:30 - Novara vs Arzignano
Serie C - Girone B
20:30 - Torres vs Forlì
LaLiga
21:00 - Real Oviedo vs Espanyol
Bundesliga
20:30 - Union Berlino vs Borussia Monchengladbach
Ligue 1
20:45 - PSG vs Strasburgo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
