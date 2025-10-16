Le partite di oggi: il programma di giovedì 16 ottobre

La pausa per le nazionali è finita, ma c'è del calcio giocato da poter seguire anche nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025.

Continua infatti la prima fase della Champions League femminile e, dopo la Roma ieri sera, stavolta è il turno della Juventus, a rappresentare la Serie A. Sono quattro le partite della principale competizione europea femminile per club, eccole di seguito con relativo orario.

Champions League Femminile - Prima fase

18:45 - Atletico Madrid D vs Manchester Utd D

21:00 - Bayern D vs Juventus D

21:00 - Benfica D vs Arsenal D

21:00 - PSG D vs Real Madrid D