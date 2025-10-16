Le partite di oggi: il programma di giovedì 16 ottobre
La pausa per le nazionali è finita, ma c'è del calcio giocato da poter seguire anche nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025.
Continua infatti la prima fase della Champions League femminile e, dopo la Roma ieri sera, stavolta è il turno della Juventus, a rappresentare la Serie A. Sono quattro le partite della principale competizione europea femminile per club, eccole di seguito con relativo orario.
Champions League Femminile - Prima fase
18:45 - Atletico Madrid D vs Manchester Utd D
21:00 - Bayern D vs Juventus D
21:00 - Benfica D vs Arsenal D
21:00 - PSG D vs Real Madrid D
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
