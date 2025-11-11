Drammatico incidente con la Ferrari, grave cestista Matteo Bettanti

Grave il cestista Matteo Bettanti dopo uno schianto in Ferrari

Il giocatore, ex della Elachem Vigevano, è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dell'auto.

Un drammatico incidente ha visto coinvolto Matteo Bettanti, ex giocatore di basket della Elachem Vigevano, ricoverato ora in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano con prognosi riservata. Il 21enne cestista, originario di Vigevano (Pavia), domenica 9 novembre 2025, intorno alle ore 20 circa, era alla guida della sua Ferrari quando è uscito di strada e si è schiantato con l'auto contro un muro. Secondo le prime ricostruzioni, Bettanti era alla guida della Ferrari con a bordo anche l'imprenditore Alberto Righini, ex presidente di Ance Pavia, trasportato, invece, al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni al momento non destano preoccupazione. Dopo il violento impatto, l'auto è uscita di strada finendo contro il muro di un negozio.

La società di Vigevano ha pubblicato il seguente comunicato stampa:

“La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme ad un'altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24 , proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto.

Forza Matteo, non mollare!”