Le partite di oggi: il programma di martedì 11 novembre
Ci sono partite in calendario anche in data odierna, martedì 11 novembre 2025.
Riprende la Prima Fase della Champions League femminile, in campo in rappresentanza dell'Italia scende la Roma, opposta alle norvegesi del Valerenga. Di seguito il programma con gli incontri e i relativi orari.
Champions League Femminile
18:45 - Roma D vs Valerenga D
21:00 - Lyon D vs Wolfsburg D
21:00 - Real Madrid D vs Paris FC D
21:00 - St. Polten D vs Chelsea D
