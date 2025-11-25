Bodø/Glimt-Juventus 2-3: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami (16' st Moe), Bjorkan; Evjen (32' st Jorgensen), Berg, Fet; Maatta (16' st Auklend), Hogh, Blomberg (32' st Hauge). Allenatore: Knutsen
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti (23' st Thuram), Cambiaso (30' st Cabal); Conceiçao (38' st Zhegrova), Adzic (1' st Yildiz); Openda (30' st David). Allenatore: Spalletti
Arbitro: Makkelie
Marcatori: 27' Blomberg (B), 3' st Openda (J), 14' st McKennie (J), 42' st rig. Fet (B), 45'+1 st David (J)
Ammoniti: Kelly (J), Miretti (J), McKennie (J)
Altre notizie Altre Notizie
Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne: campagna Figc con Cristante, Barella e Vicario
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile