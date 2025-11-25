Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne: campagna Figc con Cristante, Barella e Vicario

"Chi difende una vita salva anche chi resta":azzurri testimonial

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Chi difende una vita, salva anche chi resta": è il claim scelto dalla FIGC per la campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Liniziativa - a cui ha aderito anche la Serie B Femminile - vede protagonisti i giocatori della Nazionale Nicolò Barella, Bryan Cristante e Guglielmo Vicario e quest'anno vuole affrontare la tematica di chi resta, grazie alla riconoscibilità di tre testimonial. La comunicazione, attraverso le voci dei calciatori azzurri, racconta un dolore condiviso e collettivo, e attiva un senso di responsabilità comune nei confronti di un fenomeno che investe l'intera società.

Come ogni anno, la Figc si schiera a difesa di tutte le donne, stavolta ponendo l'accento anche sulle vittime collaterali di questo crimine. "La libertà e la dignità di una donna non sono negoziabili: sono un diritto, sempre - afferma il presidente federale Gabriele Gravina -. Attraverso percorsi educativi e campagne di sensibilizzazione mirate, coinvolgendo in particolare l'universo maschile, il mondo del calcio intende contribuire alla costruzione di relazioni sicure e di una comunità basata sul rispetto, non sulla paura".

"Era la mia compagna di banco. Era la mia vicina di casa. Era mia madre": Barella, Cristante e Vicario sono i volti e le voci di parenti o conoscenti di vittime di femminicidio, perché solo rispettando le donne e la dignità umana si costruisce una società più giusta e più libera. La Figc ribadisce l'invito a comporre il 1522 per le vittime di ogni forma di violenza o stalking. (ANSA).