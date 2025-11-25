Napoli-Qarabag 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (19' st Politano), Rrahmani, Buongiorno (44' st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (44' st Vergara), Hojlund (30' st Lucca), Lang (30' st Elmas). A disp.: Contini, Ferrante, Ambrosino. All.: Conte
Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva (30' st Dani Bolt), Mustafazade, Medina (15' st S. Mmaee), Jafarguliyev (30' st T. Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (15' st Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (30' st Akhundzade). A disp.: Magomedaliyev, Buntić, Kouakou, Montiel, Gurbanli, , B. Hüseynov. All.: Gurbanov
Arbitro: Marciniak
Marcatori: 20' st McTominay (N), 27' st aut. Jankovic (Q)
Ammoniti: Lang, Rrahmani (N), Medina, Jankovic (Q)