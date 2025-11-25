Giornata speciale per la squadra 100% Ugi Torino ospite a Coverciano

Giornata speciale per i ragazzi in cura al Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - E' stata una giornata speciale per la squadra 100% Ugi Torino, composta dai bambini e ragazzi in cura oncologica all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Sono stati ospiti, infatti, al Centro tecnico federale di Coverciano per un evento all'insegna dello sport, dei valori e della condivisione: dopo la visita al Museo del Calcio, la squadra ha partecipato al convegno "Si può sempre giocare a calcio" e successivamente, dopo il pranzo, è scesa in campo per disputare diverse partite amichevoli. Hanno partecipato inoltre una rappresentativa dell'Aiac e de La Mitica - Nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia e dei donatori di midollo, in un contesto di grande valore sportivo e umano.

Presente all'evento anche Silvano Benedetti, ex calciatore e dirigente del Torino, oltre a Giancarlo Camolese, ex giocatore e allenatore granata e oggi vice-presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio. (ANSA).