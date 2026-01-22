Bologna-Celtic 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale (40’ st Lykogiannis), Heggem, Miranda; Ferguson (28’ st Cambiaghi), Moro, Pobega (11’ st Odgaard); Rowe, Dallinga, Dominguez (28’ st Orsolini). A disp.: Pessina, Ravaglia, Holm, Baroncioni, Vitik, Lai, Negri, Castaldo. All.: Italiano
Celtic (4-2-3-1): Schmeichel; Donovan (32’ st Ralston), Trusty, Scales, Tierney; Engels (43’ st Bernardo), McGregor; Hyun-Jun (32’ st Kenny), Hatate, Tounekti (1’ st Nygren); Maeda. A disp.: Sinisalo, Doohan, Murray, Isiguzo, Forrest, Balikwisha, McCowan, Mcardle. All.: O’Neill
Arbitro: Fotias (Grecia)
Marcatori: 5’ Hatate (C), 40’ Trusty (C), 58’ Dallinga (B), 72’ Rowe (B)
Ammoniti: Miranda (B); Maeda (C)
Espulsi: Hatate (C)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
