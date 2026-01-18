Bologna-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (1’ st Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Freuler (1’ st Moro), Pobega (27’ st Ferguson); Orsolini (1’ st Rowe), Odgaard (1’ st Fabbian), Cambiaghi, Castro. A disp.: Skorupski, Pessina, Lykogiannis, De Silvestri, Sulemana, Dominguez, Immobile, Dallinga. All.: Italiano
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora (26’ st Brescianini), Fagioli (45’+4’ st Ranieri), Ndour (26’ st Sohm); Parisi(35’ st Fortini), Piccoli, Gudmundsson (26’ st Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Balbo, Braschi. All.: Cavalletto (squalificato Vanoli)
Arbitro: Doveri
Marcatori: 19’ Mandragora (F), 45’ Piccoli (F), 43’ st Fabbian (B)
Ammoniti: Holm (B), Miranda (B), Ferguson (B)