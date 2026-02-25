TMW Radio Bucchioni: "Inter, manca esperienza a Chivu. Atalanta, non sono ottimista"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, un ko che può avere ripercussioni in campionato?

"Perché è successo? Chiamo in causa Chivu, sta facendo ottime cose in Italia, il lavoro è evidente, però non ha esperienza in Europa. Non ha un bagaglio da tecnico in Europa. Ha preparato male la partita d'andata, ha fatto un turnover in una partita del genere con ben 6 nuovi innesti. Lo ha studiato il Bodo? Non è straordinario negli interpreti ma nell'organizzazione, ha idee. E' una squadra che andava studiata e affrontata con la formazione migliore. Poi il ritorno è la conseguenza di quanto visto all'andata. Non si è vista un'idea. Non ha messo in campo tutti i suoi valori".

Cosa aggiunge?

"E' diventata una squadra troppo prevedibile per tutti. Batti le piccole perché sei superiore, ma in Europa non sei competitivo. Anche per l'idea di calcio che propongono le idee. Non c'è aggressività, non ci sono idee. Chivu doveva ragionare sulle due partite. Dovevi portare a casa il risultato all'andata, o una sconfitta di misura. Invece sul 2-1 è andata avanti. Serviva una partita intelligente. Ieri sera c'era frustrazione, perché hanno capito subito che contro quel muro c'era poco da fare. Purtroppo Chivu paga l'esperienza in Europa".

L'Atalanta può farcela contro il Borussia?

"Possiamo disegnare una partita perfetta, le qualità l'Atalanta ce le ha, ma non devi sbagliare nulla. Se gli lasci qualcosa, i tedeschi ti puniscono. Serve una grande impresa, fargli tre gol la vedo difficile. Non sono ottimista".

E la Juve può farcela? Rischierebbe Yildiz?

"In assoluto l'entusiasmo di un giocatore che ti dice che vuole essere lo prendo in considerazione e lo faccio giocare. Ma se ha avuto un infortunio muscolare, non lo rischio per perderlo di più dopo".

Milan, che ne pensa di Jashari insieme a Modric in mezzo al campo?

"Preferisco sempre Fofana al fianco di Modric, forse tatticamente è indisciplinato. Modric ha bisogno di due di gamba accanto. Forse meglio Ricci, che è play ma ha più gamba, ma faccio fatica a pensare anche a questa opzione".