League Cup, finale Arsenal-City visibile sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio

Dopo l’ingresso nel gruppo Be Water, Cronache di spogliatoio continua il proprio percorso di crescita nel panorama dei media sportivi e annuncia l’acquisizione dei diritti di trasmissione esclusivi per l’Italia della Finale di League Cup 2025/26 tra Arsenal e Manchester City. L'operazione si inserisce nella strategia del gruppo Be Water, di cui Cronache di Spogliatoio fa parte, che punta al consolidamento di titoli e diritti come leva centrale del proprio sviluppo editoriale.

La partita sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva sul canale YouTube ufficiale di Cronache di spogliatoio domenica 22 marzo a partire dalle ore 17, permettendo agli appassionati italiani di seguire il match che è diventato un classico British: prima contro seconda in Premier a Wembley, lo stadio delle finali e dei verdetti.

La finale sarà raccontata con la telecronaca di Marco Cattaneo e Gaetano D’Agostino, in una produzione pensata per la community di Cronache di spogliatoio e per tutti gli appassionati di calcio internazionale.

L’acquisizione dei diritti della finale di League Cup rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di Cronache di spogliatoio nel mondo dei broadcaster sportivi.

Nelle scorse settimane, infatti, il progetto editoriale ha annunciato anche l’acquisizione dei diritti di trasmissione esclusivi per l’Italia della Supercoppa di Spagna per il triennio 2026–2028, consolidando la propria presenza nel panorama della distribuzione di eventi calcistici.

Con questa operazione, Cronache di spogliatoio rafforza la propria missione: portare il grande calcio alla propria audience digitale con un linguaggio contemporaneo e accessibile, ampliando progressivamente l’offerta di contenuti live e di eventi esclusivi.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 22 marzo alle ore 17 sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio, per vivere insieme la magia della Finale di League Cup Arsenal–Manchester City.