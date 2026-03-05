Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hellas Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna

Hellas Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 14:19Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Anche i difensori Slotsager e Bella-Kotchap sono indisponibili

(ANSA) - VERONA, 05 MAR - Continua a salire il conto degli indisponibili in casa Hellas Verona. La squadra agli ordini di mister Sammarco ha proseguito oggi la preparazione a porte chiuse a Peschiera, ma le notizie che arrivano dall'infermeria complicano notevolmente i piani in vista della sfida di domenica pomeriggio allo stadio "Dall'Ara" contro il Bologna. Dopo i test strumentali effettuati nelle ultime ore, lo staff medico ha confermato lo stop per altri due difensori, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Napoli: ;Tobias Slotsager: ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Armel Bella-Kotchap, costretto al cambio nel match di sabato scorso al Bentegodi, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro.

Con questi ultimi due stop, sale a sette il numero dei calciatori attualmente ai box. Sammarco dovrà infatti fare a meno, oltre ai già citati, anche di Belghali, Bernede, Lirola, Lovric e Serdar. Una situazione di piena emergenza che costringerà il tecnico a ridisegnare quasi integralmente il reparto arretrato e la mediana per la trasferta emiliana. (ANSA).

Articoli correlati
Budel avverte la Fiorentina: "Più forte delle dirette concorrenti, ma serve lo stesso... Budel avverte la Fiorentina: "Più forte delle dirette concorrenti, ma serve lo stesso atteggiamento"
Verona, il desiderio di Sammarco non viene esaudito: Bella-Kotchap e Slotsager, ennesimi... Verona, il desiderio di Sammarco non viene esaudito: Bella-Kotchap e Slotsager, ennesimi infortuni
Serie A, la Flop 20 dopo 27 giornate: Fiorentina e Lecce le più rappresentate Serie A, la Flop 20 dopo 27 giornate: Fiorentina e Lecce le più rappresentate
Altre notizie Altre Notizie
Arriva Milan-Inter, la carica di Maignan: "Il derby è tutta una questione di adrenalina"... Arriva Milan-Inter, la carica di Maignan: "Il derby è tutta una questione di adrenalina"
Hellas Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna Hellas Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna
Lutto per il noto giornalista e volto tv Massimo Caputi: è scomparsa la moglie Roberta... Lutto per il noto giornalista e volto tv Massimo Caputi: è scomparsa la moglie Roberta Sciubba
Martorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare" TMW RadioMartorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare"
Calciomercato Juventus, rivoluzione in vista partendo dal portiere Calciomercato Juventus, rivoluzione in vista partendo dal portiere
Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"... TMW RadioBucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti TMW RadioAllegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Oggi in TV, si chiude la 30ª giornata di Serie C: dove vedere Benevento-Catania Oggi in TV, si chiude la 30ª giornata di Serie C: dove vedere Benevento-Catania
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
3 Lutto per il noto giornalista e volto tv Massimo Caputi: è scomparsa la moglie Roberta Sciubba
4 Adesso le critiche a Pio Esposito sono giuste. E' così che si diventa un top player
5 Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine top news n.1 Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisiva
Immagine top news n.2 Domenica c'è Milan-Inter, le ultime da Milanello dopo l'allenamento: personalizzato per Bartesaghi
Immagine top news n.3 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
Immagine top news n.4 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
Immagine top news n.5 Lazio, al via il confronto a distanza tra Sarri e Lotito: il Comandante ristabilisce i ruoli
Immagine top news n.6 Spettacolo e gol in un Olimpico deserto: 2-2 tra Lazio e Atalanta. E Sarri risponde a Lotito
Immagine top news n.7 Il rinnovo e ora il ritorno in campo: Juventus pronta a ritrovare Vlahovic. Si rivede anche Milik
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Martorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Quando finirà il momento nero? Lotito a un giornalista: "Quando finirà di andare in giro la gente come te"
Immagine news Serie A n.2 Inter, è allarme gol? L'ultimo centro di una punta resta quello di Pio Esposito a Bodø
Immagine news Serie A n.3 Minotti: "Fiorentina, la difesa a tre a Udine mi ha stupito. Il Parma è quasi al sicuro"
Immagine news Serie A n.4 Doccia fredda per Gasperini e la Roma, dopo pochi minuti di allenamento si infortuna Dybala
Immagine news Serie A n.5 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine news Serie A n.6 Pisa, per Marin il futuro è lontano dalla Toscana. Su di lui adesso c'è il Siviglia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, unità per la salvezza: e sono già 700 i tifosi che andranno a Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 28ª giornata: Stroppa insegue Alvini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: Palumbo aggancia Calò in vetta a quota 10
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 28ª giornata: novità Lasagna e Marras
Immagine news Serie B n.5 Marras incubo del Palermo e talento del Mantova: diversi club su di lui per l’estate
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 28ª giornata: sorpresa Santoro del Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Corazza: "Dal 14 luglio sognavo di segnare alla Samb. La gara sarà nei libri di storia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, violazioni amministrative: Siracusa e Trapani deferiti al Tribunale Federale Nazionale
Immagine news Serie C n.3 Benevento, attenzione: il turno infrasettimanale non porta bene alle capoliste di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Dezi: "La mia carriera? Un sogno. Ad Arezzo ho trovato una famiglia, grazie Cutolo"
Immagine news Serie C n.5 Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "Soncin ha lavorato bene con la Nazionale. Siamo nella 'fase 2', una nuova sfida"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lacrime durante la conferenza stampa dell'Iran, Dirar e Jafari: "Siamo preoccupate"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Esperienza che mi aiuterà in futuro. Scudetto? Non fa paura parlarne"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”