Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverrà

Il mercato estivo è da sempre paragonabile alle aste del pesce. Tutte i club hanno esigenze da soddisfare, la maggior parte comuni, motivo per cui i giocatori si acquistano a prezzi maggiorati a causa delle aste che si creano. Proprio per questo motivo, muoversi in anticipo è la soluzione migliore per evitare tutto ciò. Ausilio si sta già muovendo...

L'Inter 2025/2026! Ausilio ha le idee chiare...

I progetti per la porta sembrano essere definiti, o quasi. Per quanto riguarda il numero 1, Ausilio ha messo nel mirino Vicario, il quale è l'obiettivo principale. Il giocatore ha dato apertura da tempo. La sua voglia di Italia lo sta spingendo verso i nerazzurri che, appena inizierà il mercato estivo, si fionderanno a Londra per metterlo sotto contratto. Per quanto riguarda il secondo portiere è tutto in bilico. Martinez vorrebbe andare in una realtà che gli permetta di essere il titolare, motivo per cui starebbe spingendo per essere ceduto in Spagna. A questo punto andrà trovato anche il numero 12, il quale però potrebbe anche essere Sommer. Rinnoverebbe così solamente per essere un sostituto. Ancora tutto in divenire. Per quanto riguarda la difesa, sicuro il riscatto di Akanji.

Il bello arriva a centrocampo. Nonostante il reparto sia già abbastanza folto, Ausilio avrebbe intenzione di aumentare ancor di più l'organico, ma soprattutto la qualità e la fisicità dello stesso. A Calhanoglu e Barella potrebbero essere accostati anche Manu Koné e Goretzka. Con questi 4 giocatori ci sarebbe una rotazione continua che permetterebbe al tecnico di averli sempre freschi. Poi si aggiunge Stankovic, il vice Calhanoglu, per il quale verrà attivata la recompra, e anche Ismael Koné. Poi non dimentichiamoci dei già interisti Diouf, Zielinski e Sucic. Visti i tanti problemi riscontrati in questa stagione, Ausilio vuole far si che Chivu abbia sempre a disposizione degli uomini freschi e affidabili.

In attacco tutto ruota intorno a Thuram. Il francese va per la cessione in estate. In questa stagione non sta convincendo, con la dirigenza che potrebbe anche utilizzarlo per fare cassa. Ricordiamo che essendo arrivato a parametro zero, in caso di cessione, garantirebbe una plusvalenza piena di circa 60/70 milioni di euro da poter reinvestire sul mercato. Attualmente il preferito per sostituire il francese è Vlahovic sul quale però ci sono valutazioni da fare. Ancora non è scongiurato il rinnovo con la Juventus, l'ingaggio è molto elevato. Se non si dovesse sbloccare inevitabilmente usciranno altri nomi per l'attacco...