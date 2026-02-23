Bologna-Udinese 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda (37’ st Zortea); Sohm, Freuler, Pobega (11’ st Moro); Orsolini (11’ st Bernardeschi), Castro (40’ st Dallinga), Rowe (11’ st Cambiaghi). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Casale, Ferguson, Odgaard, De Silvestri. All.: Italiano
Udinese (3-5-2): Okoye; Solet (10’ Bertola), Kabasele (35’ st Gueye), Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom (35’ st Zarraga), Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa (26’ st Ekkelenkamp). A disposizione: Nunziante, Padelli, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All.: Runjaic
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 30’ st rig. Bernardeschi (B)
Ammoniti: Buksa (U), Miranda (B)
