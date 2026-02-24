Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Brividi Viola, una vittoria che vale doppio. La Fiorentina adesso è una squadra

Brividi Viola, una vittoria che vale doppio. La Fiorentina adesso è una squadraTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 06:37Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Pietro Lazzerini per Firenzeviola.it

La Fiorentina doveva vincere ed ha vinto. Certo, probabilmente soffrendo più del dovuto contro una squadra, il Pisa, che ci ha messo cuore ma che vale la Serie B. Ma contavano i tre punti, e sono arrivati. I viola, dopo un primo tempo dominato dove però non sono riusciti ad ottimizzare trovando il doppio vantaggio, hanno rivisto gli spettri del recente passato, salvo riuscire, questa volta, a portare in fondo il risicato 1-0 che "vale 9 punti".

Un'altra Fiorentina
Sicuramente qualcosa è scattato nella testa della Fiorentina di Vanoli, perché fino a che il fiato ha retto, si è vista una squadra capace di tenere il campo con autorità, dando sempre la sensazione di essere padrona del campo e del proprio destino. Non è un caso se, nonostante la sofferenza, siamo finalmente a contare la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza se si considera anche la Conference League. Un piccolo filotto che dimostra come finalmente, la rosa superiore della parte destra della classifica, stia mettendo un po' di testa fuori dalle sabbie mobili.

Ripresa con brivido
La ripresa ha fatto vivere un po' di brividi lungo la schiena ai tifosi della Fiorentina, ma complice la scarsa qualità dell'avversario, alla fine quei tre punti che valgono tre volte, sono arrivati, relegando il Pisa e i gemellati dell'Hellas Verona a un ruolo di retrocesse in anticipo. Il problema resta sempre la gestione mentale della partita, ma anche da questo punto di vista la crescita, seppur lenta, è evidente. Basti pensare ai 15 punti conquistati nelle ultime 10, un rendimento da ottavo posto, di un solo punto inferiore al Napoli di Conte.

La strada è lunga
Un rendimento che, giova ricordarlo, ancora non ha portato la Fiorentina fuori dalla zona rossa, perché pur sempre in coabitazione, resta terzultima con Lecce e Cremonese. Questo per dire che queste due vittorie devono essere solo l'inizio di un mini torneo di fine stagione che dovrà portare i viola alla salvezza. In sintesi, non c'è niente da festeggiare, solo una vittoria in un derby dal sapore amarissimo della bassa classifica.

Vincere aiuta a vincere
La squadra di Vanoli ora è chiamata a dare seguito alle tre vittorie, confermando, con le riserve, le buone sensazioni europee. Giusto per non perdere il vizio e ripresentarsi, tra una settimana in Friuli, con il giusto entusiasmo per provare a vincere ancora. Anche perché vincere aiuta a vincere e anche dentro allo spogliatoio si è finalmente fatta largo questa mentalità. Un passo alla volta fino alla salvezza senza perdere di vista il percorso in Conference. Partita dopo partita per riportare una stagione tragica sui binari della normalità, magari con quel brivido internazionale che possa regalare un finale diverso dopo mesi di estrema sofferenza.

Articoli correlati
Salvezza, corsa a otto squadre. Il Quotidiano di Puglia: "Bagarre per restare in... Salvezza, corsa a otto squadre. Il Quotidiano di Puglia: "Bagarre per restare in serie A"
Kean affonda il Pisa, Corriere Fiorentino titola: "Aggancio salvezza" Kean affonda il Pisa, Corriere Fiorentino titola: "Aggancio salvezza"
La settimana che può cambiare tutto: Fiorentina fuori dalla zona retrocessione 127... La settimana che può cambiare tutto: Fiorentina fuori dalla zona retrocessione 127 giorni dopo
Altre notizie Altre Notizie
La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto... La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove... Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverrà
Brividi Viola, una vittoria che vale doppio. La Fiorentina adesso è una squadra Brividi Viola, una vittoria che vale doppio. La Fiorentina adesso è una squadra
Juventus e Comolli avanti insieme ma il banco di prova sarà la prossima stagione Juventus e Comolli avanti insieme ma il banco di prova sarà la prossima stagione
Riccardo Trevisani analizza il Cagliari: "Almeno 12 squadre più forti in A, difesa... Riccardo Trevisani analizza il Cagliari: "Almeno 12 squadre più forti in A, difesa da rinforzare"
Le partite di oggi: il programma di martedì 24 febbraio Le partite di oggi: il programma di martedì 24 febbraio
Bologna-Udinese 1-0: il tabellino della gara Bologna-Udinese 1-0: il tabellino della gara
Fiorentina-Pisa 1-0: il tabellino della gara Fiorentina-Pisa 1-0: il tabellino della gara
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio
4 La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
5 Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverrà
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
Immagine top news n.1 Inter, a San Siro arriva il Bodo/Glimt e c'è un Dumfries in più: le parole di Chivu e Dimarco
Immagine top news n.2 Baroni, addio al Toro con la peggior difesa e zona rossa a 3 punti. Ora tocca a D'Aversa
Immagine top news n.3 Serie A, il quadro dopo la 26ª giornata: la Fiorentina vince ed è bagarre in zona salvezza
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean è tornato, Ranieri è ancora decisivo. Nicolas leader
Immagine top news n.6 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.7 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese non graffia e commette la solita ingenuità: a festeggiare è il Bologna
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Per Bernardeschi non era facile. Obiettivo? Davanti corrono molto..."
Immagine news Serie A n.3 Tutto attorno a Vlasic: il croato sarà l'ago tattico del Torino di D'Aversa
Immagine news Serie A n.4 L'Inter cerca l'impresa contro il Bodo, Klinsmann punta su Esposito: "È un trascinatore"
Immagine news Serie A n.5 La settimana che può cambiare tutto: Fiorentina fuori dalla zona retrocessione 127 giorni dopo
Immagine news Serie A n.6 I rimpianti del Milan sono a destra. Ma qui non si parla di politica (anche se pure quella...)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa alta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati: il Vicenza torna subito a vincere. La Ternana batte 2-1 il Forlì
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV