Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

TORINO, ESONERATO MARCO BARONI: AL SUO POSTO SCELTO D'AVERSA. JUVENTUS, DOUGLAS LUIZ BRILLA CON L'ASTON VILLA: COI SOLDI DEL RISCATTO POSSIBILE ASSALTO A POKU. IN SPAGNA SGANCIANO LA BOMBA: SIMEONE HA UN ACCORDO CON L'INTER PER LA PROSSIMA STAGIONE

Rivoluzione in panchina per il Torino, che ha deciso di esonerare Marco Baroni: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Al suo posto il club granata ha scelto Roberto D'Aversa."Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026".

La rinascita di Douglas Luiz in Premier League fa sorridere anche alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, tornato all'Aston Villa a gennaio, ha ripreso a brillare come ai tempi d'oro: cinque presenze da titolare e premio come MVP in due di queste. Numeri che, se confermati, potrebbero convincere la squadra allenata da mister Emery a pagare i 25 milioni di euro pattuiti con la Juve per il riscatto del classe 1998, senza dimenticare gli altri possibili 3,5 milioni di bonus. Discorso diverso per Nico Gonzalez, il cui ennesimo infortunio rischia di complicare la strada per far scattare l'obbligo di riscatto con l'Atletico Madrid e quindi il relativo incasso da 32-33 milioni di euro. I soldi di questi due riscatti, o anche solo di quello di Douglas Luiz, potrebbero aiutare la Vecchia Signora a rinforzare la rosa di mister Spalletti in estate. Come spiega il quotidiano Tuttosport, non è passata inosservata mercoledì scorso la presenza al Pireo di un emissario juventino per assistere al playoff di Champions tra Olympiacos e Bayer Leverkusen. Nel mirino c'era l’esterno rossonero classe 2004 Ernest Poku, autore di 5 gol e 5 assist finora in stagione, seguito nelle ultime settimane anche dal Napoli. Nel club greco piace invece il Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, metronomo classe 2006 che fa già però gola alle big inglesi e al PSG. Se parte Mattia Perin (occhio a Genoa e Fiorentina), attenzione infine al suo compagno di squadra Konstantinos Tzolakis, portiere classe 2002 che difende i pali biancorossi.

Dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riferito da El Chiringuito de Jugones, il futuro di Diego Simeone potrebbe essere lontano dall’Atletico Madrid al termine della stagione. Dopo quindici anni alla guida dei Colchoneros, il tecnico argentino sarebbe pronto a chiudere un ciclo storico per iniziarne uno nuovo in Serie A.L’ipotesi più clamorosa porta all’Inter. Sempre dalla Spagna parlano addirittura di un preaccordo già impostato tra le parti, uno scenario che avrebbe del sorprendente considerando l’andamento dei nerazzurri in campionato. La notizia stupisce anche per il rendimento della squadra guidata da Cristian Chivu. Con l’ultima vittoria sul campo del Lecce e il contemporaneo passo falso del Milan contro il Parma, l’Inter ha allungato fino a dieci punti di vantaggio sui rossoneri, ipotecando di fatto il ventunesimo scudetto della sua storia. Se confermata, la scelta di Simeone aprirebbe interrogativi importanti sul futuro della panchina nerazzurra, anche se per ora si tratta di voci.

MAIORCA, ESONERATO L'ALLENATORE ARRASATE. RENZO SARAVIA TORNA IN EUROPA E RIPARTE DAL VALENCIA, NELLA LIGA. IL BARCELLONA INCONTRA L'AGENTE DI RASHFORD, GUARDIOLA SPINGE PER RINNOVARE RODRI AL MANCHESTER CITY, IL CURACAO PERDE IL SUO CT.



Jagoba Arrasate, dopo 63 partite ufficiali con il Real Maiorca nella Liga e dopo un inizio idilliaco, ha messo la parola fine alla sua avventura nel club. Sebbene avesse ancora a disposizione il resto di questa stagione e un altro anno di contratto, il tecnico di Berriatua ha conquistato 30 punti nel girone d'andata mentre al ritorno, a seguito della Supercoppa in Arabia, che la squadra ha iniziato a crollare e sono sorti i primi dubbi: turbolenze che non si sono mai placate e che hanno portato alla conclusione del rapporto tra la società e l'allenatore. "La decisione, adottata dopo un'analisi della situazione sportiva, risponde alla volontà del club di aprire una nuova fase con l'obiettivo di invertire l'attuale dinamica e affrontare con le massime garanzie le sfide che restano in questa stagione. Il Maiorca desidera ringraziare pubblicamente il lavoro, la professionalità e la dedizione mostrate da Jagoba Arrasate e da tutto il suo staff tecnico durante il periodo alla guida della squadra".

Il Valencia ha raggiunto un accordo per l'ingaggio di Renzo Saravia fino al termine della stagione attuale. "Il calciatore argentino (Córdoba, 16/06/1993) arriva al Valencia CF per rinforzare la fascia destra, coprendo l'assenza di Dimitri Foulquier, la cui licenza federale è stata sostituita a causa di un grave infortunio. Renzo Saravia ha vestito la maglia dell'Atlético Mineiro fino allo scorso gennaio e, nel corso della sua carriera, ha militato in club sudamericani di rilievo come Botafogo, Internacional di Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda e Belgrano di Córdoba, oltre al FC Porto, squadra con cui ha vissuto la sua prima esperienza competitiva in Europa; in quel periodo ha disputato diverse partite internazionali con la nazionale argentina. Il giocatore, 32 anni, approda al Camp de Mestalla per apportare esperienza e maturità agonistica alla squadra guidata dal nostro allenatore, Carlos Corberán", recita il comunicato ufficiale.

Il Barcellona si porta avanti. Il direttore sportivo Deco nelle ultime ore ha incontrato nei suoi uffici blaugrana l'agente di Marcus Rashford, Arturo Canales, per intavolare i discorsi di riscatto dal Manchester United. In prestito dai Red Devils, l'accordo stipulato in estate prevede un acquisto a titolo definitivo da parte degli spagnoli a patto del pagamento di 30 milioni di euro. Cifra, questa, che invece la dirigenza catalana vorrebbe ridiscutere per ottenere uno sconto. Al momento non vi è la minima apertura da parte del club di Premier League, ma è entrato in gioco Kostas Theoharides, figura chiave per i rapporti di mercato positivi con lo United. In favore di Rashford, che spinge per rimanere al Barcellona, cercherà di trovare una quadra per ridiscutere i termini del riscatto del cartellino del giocatore di 28 anni.

“Rodri è Rodri, più invecchia e più diventa saggio e capisce meglio il gioco”. Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non ha intenzione di perdere il suo riferimento in mezzo al campo e a precisa domanda dopo l’ultima gara di campionato ha risposto: “Resta? Mi piacerebbe moltissimo”. Lo spagnolo classe ‘96 ha un contratto in scadenza nel 2027, ma per Guardiola bisognerebbe pensare già da ora a prolungare il suo rapporto vista l’unicità tattica e la sua capacità di affrontare i grandi palcoscenici e le difficoltà con serenità: “Ci sono giocatori che si definiscono sui grandi palcoscenici e nelle difficoltà mostrando una grande personalità e Rodri è uno di loro. Lui come Bernardo Silva e Ruben Dias e altri che ho avuto in passato nelle mie formazioni. - prosegue Guardiola - Non puoi ottenere quello che abbiamo ottenuto noi se non hai grandi personalità."

Dick Advocaat si è dimesso con effetto immediato dall'incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio di Curaçao. "L'allenatore olandese ha recentemente guidato la squadra alla qualificazione per i prossimi Mondiali FIFA. Fred Rutten è stato nominato suo successore", si legge sul comunicato ufficiale della federazione calcistica di Curacao.