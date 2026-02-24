Inter, a San Siro arriva il Bodo/Glimt e c'è un Dumfries in più: le parole di Chivu e Dimarco

Notte di Champions League. L'Inter insegue la rimonta in casa contro il Bodo/Glimt dopo la sconfitta per 3-1 subita all'andata. Ai nerazzurri serve un successo con due reti di scarto per prolungare il match ai supplementari ed eventualmente ai rigori mentre con una vittoria con tre reti di vantaggio porterebbe la squadra direttamente agli ottavi di finale. Una partita a cui prenderà parte dopo l'infortunio anche Denzel Dumfries che sarà convocato dopo l'operazione alla caviglia.

E alla vigilia ha parlato in conferenza stampa l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu: "Noi abbiamo il dovere di provarci fino in fondo. Dobbiamo avere fiducia, consapevoli del fatto che non sarà semplice. Non dobbiamo perdere fiducia e autostima, si può arrivare anche ai supplementari e rigori. Non dobbiamo avere l'ossessione di segnare subito. Vanno gestiti al meglio i momenti. Una vergogna essere eliminati dal Bodo/Glimt? No, non c'è niente di vergognoso, c'è il lavoro di una squadra e società. Noi abbiamo grande rispetto per il Bodo, lo ha fatto vedere contro City, Borussia, Atletico. Hanno fatto vedere che hanno un progetto sano. Abbiamo cercato di essere la miglior versione di noi stessi all'andata".

Insieme al mister ha parlato anche l'esterno dell'Inter Federico Dimarco: "Sarà una partita molto offensiva, dovremo sicuramente stare attenti alle loro ripartenze. Noi dobbiamo pensare a farli poi vedremo l'andamento della gara, il pensiero è cercare di rimontarli il prima possibile".