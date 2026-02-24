Chi sono i fedelissimi che D'Aversa ritroverà anche nella missione salvezza a Torino

Tre giocatori tutti e tre dalla gestione della scorsa stagione all'Empoli. Dopo l'esonero di Marco Baroni, Roberto D'Aversa è pronto a prendere in mano le redini del nuovo Torino e provare a portare in salvo una barca che stava (e sta) imbarcando acqua a ogni partita. Ogni scoglio, uno scontro, lo scafo che si danneggia, e giù, in picchiata verso il baratro della B. Serviva un nuovo capitano al comando dello spogliatoio, per questo Urbano Cairo e Gianluca Petrachi hanno optato per D'Aversa.

Che a Torino è pronto per ritrovare tre giocatori che sono stati da lui allenati proprio nella scorsa stagione in azzurro. Luca Marianucci, arrivato a gennaio in granata dal Napoli, era passato in Campania dopo la bellissima stagione in Toscana. Ed è stato proprio D'Aversa il suo mentore, l'allenatore che lo ha fatto sbocciare e crescere nella massima serie: 18 presenze, 12 da titolare, poi 6 da titolare e 2 gol in Coppa Italia. Tino Anjorin, arrivato dall'Inghilterra, ha giocato mezzala e trequartista, sia da titolare che da subentrato: out spesso per infortunio, quando è stato però a disposizione è sempre stato dentro le rotazioni del tecnico di Stoccarda.

Poi il fedelissimo, Ardian Ismaijli. Titolare nella difesa a 3 o a 4, da guida della retroguardia dell'Empoli. 29 prsenze tutte da titolare in campionato, 2 in Coppa Italia, è stato uno dei più utilizzati e affidabili in assoluto per quanto riguarda l'esperienza in azzurro con D'Aversa allenatore.