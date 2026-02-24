Le partite di oggi: il programma di martedì 24 febbraio
TUTTO mercato WEB
È di nuovo tempo di Champions League, con l'Inter a caccia della rimonta in casa contro il Bodo/Glimt nel ritorno del playoff: ricordiamo che i nerazzurri di mister Chivu questa sera partiranno dall'1-3 a sfavore dell'andata. Di seguito il programma calcistico di martedì 24 febbraio:
Champions League - Ritorno PlayOff
18:45 Atl. Madrid - Club Brugge
21:00 Inter - Bodo/Glimt
21:00 Bayer Leverkusen - Olympiakos
21:00 Newcastle - Qarabag
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
L'ex arbitro Piero Ceccarini: "Ormai a dirigere le partite è il Var, agli arbitri manca personalità"
Serie B
Serie C
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Pronostici
Calcio femminile