Serie A, il quadro dopo la 26ª giornata: la Fiorentina vince ed è bagarre in zona salvezza

Con i successi di Fiorentina e Bologna si è chiusa la 26ª giornata di Serie A. Vittoria fondamentale per i viola che hanno la meglio nel derby contro il Pisa e soprattutto agganciano Lecce e Cremonese al terzultimo posto. Ricordiamo che a parità di punti entra in scena la classifica avulsa per determinare chi eviterebbe lo spareggio. Secondo successo consecutivo per i felsinei, che fanno gioire il "Dall'Ara" dopo oltre 3 mesi: l'ultimo successo interno in campionato risale al 9 novembre, 2-0 contro il Napoli. Terzo ko consecutivo per l'Udinese, che si trova nella zona di mezzo, tanto distante dalla zona Europa quanto da quella retrocessione. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno:

Sassuolo - Hellas Verona 3-0

40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi

Juventus - Como 0-2

11' Vojvoda, 61' Caqueret

Lecce - Inter 0-2

75' Mkhitaryan, 82' Akanji

Cagliari - Lazio 0-0

Genoa - Torino 3-0

22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias

Atalanta - Napoli 2-1

18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)

Milan - Parma 0-1

80' Troilo

Roma - Cremonese 3-0

59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli

Fiorentina - Pisa 1-0

13' Kean

Bologna - Udinese 1-0

75' rig. Bernardeschi

CLASSIFICA

1. Inter 64

2. Milan 54

3. Napoli 50

4. Roma 50

5. Juventus 46

6. Como 45

7. Atalanta 45

8. Bologna 36

9. Sassuolo 35

10. Lazio 34

11. Udinese 32

12. Parma 32

13. Cagliari 29

14. Genoa 27

15. Torino 27

16. Fiorentina 24

17. Cremonese 24

18. Lecce 24

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Paz (Como)

8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)

PROSSIMO TURNO

Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)

Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)

Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)

Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)

Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)