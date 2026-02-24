Serie A, il quadro dopo la 26ª giornata: la Fiorentina vince ed è bagarre in zona salvezza
Con i successi di Fiorentina e Bologna si è chiusa la 26ª giornata di Serie A. Vittoria fondamentale per i viola che hanno la meglio nel derby contro il Pisa e soprattutto agganciano Lecce e Cremonese al terzultimo posto. Ricordiamo che a parità di punti entra in scena la classifica avulsa per determinare chi eviterebbe lo spareggio. Secondo successo consecutivo per i felsinei, che fanno gioire il "Dall'Ara" dopo oltre 3 mesi: l'ultimo successo interno in campionato risale al 9 novembre, 2-0 contro il Napoli. Terzo ko consecutivo per l'Udinese, che si trova nella zona di mezzo, tanto distante dalla zona Europa quanto da quella retrocessione. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno:
Sassuolo - Hellas Verona 3-0
40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi
Juventus - Como 0-2
11' Vojvoda, 61' Caqueret
Lecce - Inter 0-2
75' Mkhitaryan, 82' Akanji
Cagliari - Lazio 0-0
Genoa - Torino 3-0
22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias
Atalanta - Napoli 2-1
18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)
Milan - Parma 0-1
80' Troilo
Roma - Cremonese 3-0
59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli
Fiorentina - Pisa 1-0
13' Kean
Bologna - Udinese 1-0
75' rig. Bernardeschi
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Bologna 36
9. Sassuolo 35
10. Lazio 34
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Paz (Como)
8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
PROSSIMO TURNO
Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)
Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)
Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)
Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
