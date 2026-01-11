La Fiorentina fa la partita ma il Milan va due volte ad un passo dal vantaggio: è 0-0 al 45'

Termina 0-0 il primo tempo del Franchi tra la Fiorentina ed il Milan. In questi primi 45 minuti sono stati i viola a fare la partita, con i rossoneri attenti a non prendere gol e a sfruttare i contropiede. Le azioni più pericolose della partita, tuttavia, sono entrambe degli ospiti, che vanno un paio di volte vicinissimi al vantaggio con delle azioni fotocopia firmate Fullkrug-Pulisic.

Il primo squillo della partita arriva già tre minuti: Gosens riceve dalla destra da Dodo, si aggiusta la palla e lascia partire un sinistro potente ma non molto preciso che finisce nei cantieri della Curva Fiesole in via di restauro. All’8’ altra azione pericolosa dei padroni di casa, con Ndour che riceve sulla sinistra e lascia partire un cross velenoso che attraversa tutta l’area senza trovare la deviazione vincente di alcun compagno. Passano tre minuti e un’azione potenzialmente pericolosa della Fiorentina diventa altrettanto pericolosa per il Milan: Pongracic recupera un bel pallone sulla trequarti e lancia Gudmundsson, il quale pecca di generosità restituendo palla al croato, chiuso al momento del tiro. Ne segue un contropiede dal quale Pulisic scappa a Fagioli. Il centrocampista viola tocca la palla quanto basta per allungarla e permettere a De Gea di chiudere la porta in faccia allo statunitense.

Con il passare dei minuti cresce il Milan che va ad un passo dal vantaggio al 18’ con un’azione bellissima firmata da Pulisic e Fullkrug: il tedesco riceve dallo statunitense, protegge la palla e restituisce la sfera all’ex Chelsea che davanti al portiere salta De Gea ma prende l’esterno della porta dopo aver calciato. Al 21’ azione fotocopia nell’asse dei due attaccanti milanisti che porta di nuovo Pulisic a calciare davanti alla porta ma questa volta è De Gea a dirgli di ‘no’. L’ultima azione pericolo sa del primo tempo arriva al 40’ con un cross di Parisi sul secondo palo che trova la testa di Ndour, il quale però non riesce a colpire con precisione e la palla è facile preda di Mike Maignan. In pieno di recupero Vanoli protesta in modo furioso per un fallo che Massa concede ai rossoneri e per questo viene espulso, costringendolo a guardarsi dalla tribuna il resto della partita e a mancare dalla trasferta a Bologna.