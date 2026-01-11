Lecce-Parma 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh (33' st Gandelman), Ramadani (33' st Coulibaly), Kaba; Banda, Stulic (20' st Gallo), Pierotti (9' st N'Dri). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, Pérez, Helgason , Kouassi, Sottil, Gorter, Marchwiński. All.: Di Francesco
Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (36' st Ordonez), Keita (18' st Estevez), Sorensen; Oristanio, Ondrejka (35' st Benedyczak); Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Cremaschi, Britschgi, Djuric, Cutrone, Troilo. All.: Cuesta
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 1' Stulic (L), 19' st aut. Thiago Gabriel (L), 28' st Pellegrino (P)
Ammoniti: Pierotti, Ramadani, Kaba (L), Delprato (P)
Espulsi: Banda (L) Gaspar (L)