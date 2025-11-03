Champions League, Inter-Kairat al portoghese Godinho. Sanchez per OM-Atalanta

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La direzione di Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato di Champions, in programma mercoledì 5 novembre alle 21, é stata affidata al portoghese Luis Godinho, assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida. Marsiglia-Atalanta (ore 21) sarà arbitrata dallo spagnolo José María Sánchez, assistenti Raúl Cabanero e Inigo Prieto. (ANSA).