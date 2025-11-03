Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Crolla ancora la Fiorentina, tra le macerie del suo stadio

Crolla ancora la Fiorentina, tra le macerie del suo stadioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:31Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Tommaso Loreto per firenzeviola.it

La sconfitta contro il Lecce ha costretto la Fiorentina a prendersi un lungo momento di riflessione che dal Franchi, nella serata di ieri si è spostato, ad oltranza, al Viola Park.
Stefano Pioli ha fatto sapere al club che non darà le dimissioni, rimettendo nelle mani dei dirigenti e del presidente, la decisione sul futuro della panchina. In realtà sembra decisamente scontato che alla fine le parti si separeranno, ma non prima di un’intesa sulla potenziale buonuscita che per ora è lontana dall’essere raggiunta. Il ritiro serve più a trattare tra club e allenatore che a provare a trovare una quadra con la squadra.
La decisione sulla panchina di Pioli è, di fatto, già stata presa.

Colpe anche ai giocatori
Detto questo, non si può non sottolineare come proprio i giocatori siano tra i principali attori di questo avvio senza precedenti. Palladino l’anno passato aveva dichiarato che la squadra poteva anche non essere allenata, quindi quanto sta accadendo è principalmente una decisione di chi va in campo. Inutile far finta che sia stata proprio la squadra a voltare le spalle all’allenatore, ricoprendosi di vergogna visto il risicato punteggio maturato in 10 giornate e il penultimo posto in classifica.

Vergogna senza precedenti
Una vergogna, dicevamo, che non può essere lasciata da parte. I giocatori della Fiorentina hanno perso contro un Lecce che ha fatto pochissimo per vincere la partita. Hanno sbagliato passaggi banalissimi, trotterellando per il campo, finanche a provare a prendere un rigore con scenate a dir poco eccessive, usando un eufemismo. Neanche i cori reiterati della Curva Fiesole hanno risvegliato l’orgoglio di chi rincorreva la palla in campo. Un disastro senza fine. Per non parlare della pantomima delle scuse a fine partita, una ipocrisia irrispettosa.

Responsabilità del club che non siano alibi
Anche se i giocatori dovessero riprendersi in caso di cambio guida tecnica, la vergogna di questo avvio di stagione resterà negli annali e anzi potrebbe peggiorare visto che un miglioramento improvviso dimostrerebbe la pochezza dello stesso gruppo viola. È chiaro che i responsabili della pessima situazione che sta attraversando il club sono da suddividere su tutti i piani, a cominciare dal presidente Commisso. È però chiaro allo stesso tempo che in campo ci vanno sempre i giocatori e che un gruppo tra i più cari in termini di monte stipendi in Serie A, non possa nascondersi dietro alibi societari. E neanche del tutto dietro a quello che risponde al nome di Pioli. Quindi qualsiasi cosa accadrà nei prossimi giorni, come è giusto chiedere sforzi diversi a chi le decisioni le deve prendere fuori dal campo, lo è altrettanto pretendere che la squadra cambi atteggiamento, mostri un po’ d’orgoglio e rispetti la maglia della Fiorentina e una delle tifoserie più numerose d’Italia.

Articoli correlati
Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba,... Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Viola nel caos dopo il ko con il Lecce, il Corriere Fiorentino: "Contestazione durissima"... Viola nel caos dopo il ko con il Lecce, il Corriere Fiorentino: "Contestazione durissima"
Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina,... Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
Altre notizie Altre Notizie
Crolla ancora la Fiorentina, tra le macerie del suo stadio Crolla ancora la Fiorentina, tra le macerie del suo stadio
Paolo Condò: "La posizione di Koopmeiners una vera "Spallettata" " Paolo Condò: "La posizione di Koopmeiners una vera "Spallettata" "
Oggi in TV, dove vedere Lazio-Cagliari, Sassuolo-Genoa e la Serie C Oggi in TV, dove vedere Lazio-Cagliari, Sassuolo-Genoa e la Serie C
Le partite di oggi: il programma di lunedì 3 novembre Le partite di oggi: il programma di lunedì 3 novembre
Milan-Roma 1-0: il tabellino della gara Milan-Roma 1-0: il tabellino della gara
Parma-Bologna 1-3: il tabellino della gara Parma-Bologna 1-3: il tabellino della gara
Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol' Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol'
Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
2 Milan salvato anche da Maignan, Allegri: "Abbiamo il miglior preparatore sui rigori"
3 Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 novembre
5 Milan, il match winner Pavlovic racconta il gol alla Roma: "Mi piace fare questo tipo di corse"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 "Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic
Immagine top news n.1 Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan
Immagine top news n.2 Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma 1-0
Immagine top news n.3 La Fiorentina tocca il fondo e non sa più risalire: altro ko, ora Pioli rischia davvero il posto
Immagine top news n.4 Inter, che fatica a Verona. Chivu a -1 dal Napoli: "Per una volta siamo stati fortunati"
Immagine top news n.5 Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic è diventato Bastoni, Dybala protagonista in negativo
Immagine top news n.6 Il calcio è semplice, se hai Leao e Maignan. Vittoria 'alla Allegri': il Milan batte 1-0 la Roma
Immagine top news n.7 Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Pulisic migliora e per Parma ci sarà: progressi anche da Rabiot, si spera nel recupero
Immagine news Serie A n.2 La seconda espulsione in poche gare costa caro al Parma. E ci sono anche due infortuni
Immagine news Serie A n.3 "Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic
Immagine news Serie A n.4 Torino, niente salto ma bella rimonta col Pisa. Baroni: “Ora il derby, insieme ai tifosi”
Immagine news Serie A n.5 Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan
Immagine news Serie A n.6 Bologna, tegola Freuler: oggi gli esami alla spalla, si teme lo stop prima della sosta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi non perde la vetta, ma Bortolussi lo tallona
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: crollo Sampdoria, a Empoli non funziona la cura Dionisi
Immagine news Serie B n.3 Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Gregucci: “Paghiamo stanchezza e poca lucidità, ora compattezza e lavoro”
Immagine news Serie B n.5 Bari, Meroni: "Tre punti fondamentali, il Bari sta ritrovando fiducia e solidità"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Rinaudo: "Vittoria di squadra, ora testa e compattezza per la salvezza”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì
Immagine news Serie C n.2 Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei miei"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato nella ripresa"
Immagine news Serie C n.4 Bertotto ricorda Galeone: "Un visionario del calcio italiano"
Immagine news Serie C n.5 Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…