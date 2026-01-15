Cristian Ledesma tifa Italia: "Mi auguro ci sia al mondiale"

'Dietro le assenze alle ultime due edizioni ci sono tanti motivi'

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Italia al mondiale? Me lo auguro…mio figlio l'ha vista solo nel 2014, ma era piccolino". Così Cristian Ledesma, ex calciatore della Lazio e oggi allenatore dell'U17 biancoceleste, durante il panel 'Oltre il gioco, lo sport come responsabilità sociale' in occasione dell'ottava assemblea di avvio anno sociale dell'US ACLI in corso a Roma. "Ma è riduttivo parlare solo di un motivo per l'assenza dell'Italia al mondiale - ha aggiunto -. Dietro ce ne sono tanti". Parlando del suo ruolo da allenatore, Ledesma si sofferma anche sulla differenza tra i giovani di oggi e di ieri:

"Quelli di oggi sono sicuramente diversi da quelli che ho conosciuto io, basti pensare che uno degli ultimi anni alla Lazio c'era un ragazzo più giovane di me di 12-14 anni e la prima volta che mi ha conosciuto mi ha detto 'ciao bro' (ride, ndr).

Io gli ho risposto: "Va bene tutto, ma chiamami Cristian". Sono cambiati nell'approccio, ma vanno anche capiti e vanno accompagnati all'educazione al rispetto. Oggi hanno tutto subito, non come noi. E io come allenatore devo portare a dare valore a tutto questo, alla fatica che si fa per ottenere i risultati". (ANSA).