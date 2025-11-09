Ledesma: "Inter-Lazio è sempre una sfida particolare, vincere lì ti resta dentro"

Milano, teatro di sfide che restano scolpite nella memoria. Cristian Ledesma conosce bene il sapore speciale di imporsi al Meazza e lo racconta con orgoglio. L’8 maggio 2013, con la fascia al braccio, fu protagonista del successo per 3-1 della Lazio contro l’Inter: una serata fatta di emozioni forti, culminata con l’autogol di Handanovic, il rigore trasformato da Hernanes e il sigillo di Onazi. “A Milano è sempre una cosa particolare. Una sfida difficile, su un campo che regala emozioni. Riuscire a imporsi è qualcosa che resta dentro”, ricorda l’ex regista biancoceleste al Corriere dello Sport.

Una gara particolare, vissuta con la testa già alla finale di Coppa Italia contro la Roma. E con un incrocio speciale: quello con Tommaso Rocchi, ex compagno passato all’Inter pochi mesi prima. “Me la ricordo bene la partita. La giocammo con la testa che era già in parte alla finale di Coppa Italia con la Roma. E poi giocammo per la prima volta contro Tommaso Rocchi, che a gennaio aveva lasciato la Lazio per passare all'Inter”.

Ledesma svela anche un retroscena di mercato sui nerazzurri: “Ma mi piace parlare di interessi veri e concreti, quando ci si siede intorno a un tavolino e le cose vengono messe nero su bianco, altrimenti sono solo voci. Petkovic? Arrivò in un momento in cui era necessario cambiare e regalare un po' d'aria nuova. Ricordo che prima degli allenamenti veniva a salutare uno a uno i giocatori, dando a tutti la mano”.



Infine uno sguardo all’oggi: “Mi aspetto che la Lazio riesca a trovare continuità, anche se non è facile per tutte le defezioni e le problematiche. La speranza è che si riesca a trovare una bella prestazione, insieme al risultato”.