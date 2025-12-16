TMW Radio Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"

Mister Alessandro Cucciari è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E ha parlato del caos Fiorentina: "Sono imbarazzato, se mi avessero detto che oggi avrebbe lottato per la retrocessione con quei pochi punti non ci avrei mai creduto. Sento di atteggiamenti che è incredibile pensare che siano fatti da professionisti. Ora devi mettere di fronte i giocatori alle loro responsabilità, ma c'è confusione a livello societario ed è difficile che accada. Perché è successo tutto questo in così poco tempo? Una domanda c'è da farsela. Oggi poi è difficile operare anche sul mercato per risolvere la situazione. Sabatini è uno che conosce certe cose. Serve gente che abbia vissuto certe esperienze. Firenze è Firenze, la Fiorentina è una squadra importante, non scherziamo".

Dove può arrivare questa Roma?

"Non mi illudo, ha una rosa inferiore a Napoli, Milan e Inter. Credo che l'obiettivo fattibile è quello di arrivare in zona Champions".