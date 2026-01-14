De Canio: "Inter, Calhanoglu può essere sostituito da Zielinski. E su Arena..."
Mister Gigi De Canio è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:
Inter, quanto può pesare l'assenza di Calhanoglu e come sostituirlo?
"Per l'eventuale sostituto faccio fatica, Barella è un adattamento. Non so se sia più utile rinunciare alla sua spinta davanti, certamente l'assenza del turco è notevole per l'Inter. Al di là delle geometrie, anche il tiro da fuori e la sua capacità di risolvere le sfide la rendono un'assenza non da poco. Un certo Ancelotti, quando era a Napoli, utilizzava Zielinski in quella posizione ed è stato criticato. Ci ha visto lungo e prima di tutti gli anni invece".
Roma, come ha visto il debutto del giovane Arena?
"Se non avesse avuto la voglia di utilizzare la forza e cercare una maggiore precisione, avrebbe fatto anche il secondo gol. La garanzia per lui è Gasperini, perché è un grandissimo allenatore".
