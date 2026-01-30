Ultimi giorni di Calciomercato: alcuni i colpi e le trattative in corso

La sessione invernale di calciomercato entra nella sua fase più calda: in Italia, infatti, la finestra si chiuderà il 2 febbraio, e nei prossimi giorni sono attesi gli ultimi incastri tra prestiti, cessioni definitive e colpi last minute. Come spesso accade a gennaio, molte operazioni nascono da necessità improvvise (infortuni, cali di rendimento, emergenze di classifica), mentre altre rappresentano veri investimenti in prospettiva per la seconda parte di stagione. Le big si muovono con strategie differenti: c’è chi ha scelto di intervenire in modo mirato con un paio di innesti, chi ha sacrificato pezzi importanti per motivi economici o tecnici, e chi invece ha deciso di restare fermo. Il mercato, però, non riguarda solo le grandi: anche le “piccole” sono molto attive, soprattutto nel tentativo di rafforzarsi per la lotta salvezza.

Di seguito un quadro completo, tra alcune operazioni già concluse e movimenti in corso.

Milan

Il Milan ha puntato su un rinforzo offensivo di peso: i rossoneri hanno infatti chiuso per l’arrivo in prestito secco dal West Ham di Niclas Füllkrug, centravanti esperto e di grande impatto fisico, già decisivo nella sfida casalinga contro il Lecce. Un’operazione pensata per aumentare la profondità nel reparto avanzato e dare a Massimiliano Allegri un’alternativa affidabile. Attenzione anche Jean-Philippe Mateta, già accostato alla Juventus, che potrebbe arrivare in rossonero in queste ultime ore di calciomercato (a fargli spazio, nel caso, sarebbe Christopher Nkunku sui cui è vigile la Roma).

Roma

La Roma ha scelto di intervenire soprattutto sul fronte offensivo, rinforzando il reparto con Donyell Malen (in gol al debutto contro il Torino), arrivato in prestito dall’Aston Villa, un’operazione utile per aumentare strappi e velocità nell’ultimo terzo di campo, e il giovane Robinio Vaz dal Marsiglia, altro rinforzo offensivo che amplia le opzioni in attacco.

Inter

In casa Inter, per ora, il mercato si è concentrato soprattutto sulle uscite: i nerazzurri hanno infatti ceduto in prestito Valentín Carboni al Racing Avellaneda. Sul fronte entrate, al momento non ci sono colpi chiusi, segno che il gruppo guidato da Cristian Chivu è ritenuto già competitivo e completo.

Atalanta

L'Atalanta ha acceso il suo mercato con un colpo di rilievo, dimostrando ancora una volta la capacità di cogliere opportunità importanti anche in una finestra difficile come quella di gennaio: la società bergamasca ha chiuso uno dei colpi più interessanti di questa finestra di calciomercato con l'ingaggio di Raspadori dall'Atletico Madrid. Un innesto che può spostare gli equilibri, perché aggiunge qualità tecnica, duttilità e imprevedibilità a una squadra già organizzata e competitiva. Da capire gli sviluppi riguardo ad Ademola Lookman, con il pressing del Fenerbahce che potrebbe portare ad una partenza del nigeriano verso la Turchia.

Juventus

Per la Juventus finora zero acquisti e zero cessioni in questa finestra di gennaio, anche se le voci di mercato in queste ultimissime ore parlano di un possibile scambio di giocatori col Bologna, per la fascia destra: il portoghese Joao Mario in rossoblù, con lo svedese Emil Holm in bianconero. Le parti in causa stanno trattando.

Lazio

È uno dei club che ha fatto registrare i movimenti più rumorosi. In uscita, infatti, la Lazio ha ceduto Taty Castellanos al West Ham e Mattéo Guendouzi al Fenerbahce, due partenze che cambiano in modo importante l’assetto della squadra, sia dal punto di vista tecnico che di personalità. In entrata, la dirigenza ha risposto con due innesti, l’attaccante serbo Petar Ratkov dal Salisburgo e l’olandese Kenneth Taylor dall’Ajax, per il centrocampo. Alessio Romagnoli resta invece un giocatore in uscita.

Bologna

Il Bologna ha effettuato un investimento in prospettiva, acquistando Eivind Helland, difensore centrale norvegese di 20 anni, proveniente dal Brann. Un colpo che punta a rinforzare il reparto difensivo, sia come alternativa nel breve periodo, sia come investimento per il futuro.

Fiorentina

La Fiorentina è senza dubbio tra le squadre più attive del mercato invernale. Dopo un girone d’andata complicato e una classifica pericolosa, i viola hanno scelto di intervenire con decisione per provare a tirarsi fuori dai bassifondi. In entrata sono arrivati Manor Solomon in prestito secco dal Tottenham, Jack Harrison dal Leeds (in prestito oneroso) e Marco Brescianini dall’Atalanta (anche lui in prestito oneroso). Oltre a Giovanni Fabbian, nell’ambito dell’operazione che ha portato Simon Sohm a Bologna. Quattro operazioni che alzano qualità e alternative, soprattutto nella trequarti e nelle rotazioni. In uscita, tra gli altri, è stato ceduto anche Pablo Marí all’Al Hilal, Edin Dzeko allo Schalke 04 e Hans Nicolussi Caviglia al Parma.

Le “piccole” di Serie A: chi si sta muovendo di più

Non solo big: nella lotta salvezza ogni dettaglio può fare la differenza e molte squadre hanno già piazzato colpi mirati. Il Pisa si è mosso con decisione portando a casa il centravanti nigeriano Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen e il difensore Rosen Bozhinov dall’Anversa. Molto attivo anche il Lecce, che ha chiuso per Omari Gandelman dal Gent, Walid Cheddira dal Napoli (anche in prestito al Sassuolo nella prima parte di stagione), Oumar Ngom dall’Estrela Amadora e Sadik Fofana dal Grazer AK: quattro innesti che indicano la volontà di aggiungere gamba e struttura, specialmente tra centrocampo e trequarti.

Il Parma ha inserito, oltre a Nicolussi Caviglia, l'attaccante Nesta Elphege dal Grenoble e il difensore Franco Carboni (di proprietà dell'Inter). Il Verona ha investito in attacco, prendendo Isaac dall’Atletico Mineiro, ha rinforzato la corsia con Pol Lirola dal Marsiglia, profilo già rodato nel calcio italiano, e il centrocampo con Sandi Lovric. L’Udinese ha acquistato il giovane esterno colombiano Juan Arizala, arrivato dall’Independiente Medellín, mentre il Torino si è assicurato Rafa Obrador in prestito dal Benfica, operazione utile per dare alternative e freschezza sulla fascia.

A questo punto, con la deadline del 2 febbraio alle porte, ci si aspetta l’ultima raffica di operazioni: prestiti con diritto, scambi e occasioni in extremis. E come sempre, saranno proprio gli ultimi due-tre giorni a decidere chi ha fatto davvero il salto di qualità.