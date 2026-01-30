Trenta teppisti, per fortuna nessun ferito: Napoli, la ricostruzione dell'agguato ai tifosi del Chelsea

Tanta paura, ma nessun ferito. È questo il bilancio di quello che sarebbe un vero e proprio agguato, teso da alcuni tifosi del Napoli, nella notte tra mercoledì e giovedì, ai danni di alcuni sostenitori del Chelsea presenti in città.

Secondo la ricostruzione de la Repubblica, una trentina di giovani incappucciati avrebbe preso di mira un pub in via Bisignano, a Chiaia, dove gli inglesi avevano visto la partita in TV. L’imboscata sarebbe una sorta di ritorsione per il ko maturato al San Paolo, che ha sancito l’eliminazione della squadra di Antonio Conte dalla Champions League.

A evitare che le cose precipitassero, è stato il titolare del locale, che è riuscito a chiudere la porta prima del precipizio. Bicchieri, bottiglie e sedie per aria, ma nessun tifoso inglese si è presentato in ospedale: la Digos indaga su 30 teppisti, ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sta lavorando per identificare i responsabili.