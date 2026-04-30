Football Finals Event, il calcio dilettantistico su Vivo Azzurro TV

Sulla piattaforma OTT della Figc finale di stagione Promozione, Prima e Seconda Categoria

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il calcio dilettantistico lombardo torna protagonista. Vivo Azzurro TV, infatti, trasmetterà il finale di stagione della Promozione, della Prima e della Seconda Categoria. Dopo la finale della Coppa Italia Dilettanti dello scorso 6 gennaio, con le Football Finals Event si consolida il binomio tra il calcio lombardo e la piattaforma OTT della FIGC. Domani l'appuntamento tra Triuggese e Zeta Milano che assegnerà la Coppa Lombardia di Seconda Categoria. Sabato sarà il turno di Verolese e Franco Scarioni affrontarsi per la Coppa Italia di Promozione maschile.

Mentre a chiudere la tre giorni di calcio domenica 3 maggio ci sarà la Coppa Lombardia di Prima Categoria, che vedrà sfidarsi nell'atto conclusivo Marnate Gorla Calcio e Virtus Inzago. Nel programma dei tre eventi in prime time, poi, sarà possibile votare live il miglior calciatore in campo attraverso un semplice click in modalità anonima e gratuita. Allo spettacolo in campo, quindi, si aggiunge l'interattività per gli utenti che seguiranno le partite sulla piattaforma digitale della Federazione, a conferma di una stretta sinergia di promozione del calcio dilettantistico con Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato lombardo. (ANSA).