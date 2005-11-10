Frosinone-Lecce 5-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani (35’ st Fayed), Monterisi, Terzic; Cichella, Calò (32’ st El Azzouzi); Ghedjemis (25’ st Fini), Schmid (32’ st Hasa), Kvernadze; Raimondo (25’ st Birligea) A disp.: Desplanches, Pisseri, Bracaglia, Tchato, Amey, Akpoguma, Cittadini, Masini, Zerbin, Bobcek All.: Alvini
Lecce (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba (1’ st Fatah); Veiga, Ngom, Maleh (12’ st Gorter), Gallo; Gandelman (12’ st N’Dri), Monteiro (38’ st Kaba); Esteban (12’ st Stulic) A disp.: Borbei, Bleve, Jean, Dembelé, Scott, Fofana All.: Di Francesco
Arbitro: Abisso
Marcatori: 25’ Cichella (F), 46’ rig. Calò (F), 59’ Raimondo (F), 72’, 94’ Birligea (F), 82’ Monteiro (L)
Ammoniti: Tiago Gabriel (L), Ngom (L), Siebert (L)