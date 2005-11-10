Frosinone, Birligea: "Piangiamo in allenamento e sorridiamo nelle partite"

Ecco le dichiarazioni di George Daniel Birligea dopo la rotonda vittoria del suo Frosinone sul Lecce ai microfoni di DAZN: "Sicuramente sono felice per quello che stiamo facendo, a partire dal lavoro del mister e del suo staff. Si vedono le partite che vogliamo e quello che ci piace e quello che vogliamo continuare a fare. Credo di dover pagare la cena, forse due: il gruppo è incredibile. In gran parte, ogni giorno, lavoriamo tantissimo: sento tutti lamentarsi [ride ndr] ma è quello che ci fa vincere le partite.

Piangiamo in allenamento e sorridiamo in partita: il mister ogni giorno ci ammazza ogni giorno a parole e a fatti. Non ci insulta ma è sempre con il fiato sul collo, ci fa dare tutto in ogni giorno. Dobbiamo ringraziarlo tutti per ciò che ci regala e la grinta ci carica un sacco".