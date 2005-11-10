De Ketelaere si sblocca e porta l'Atalanta in vantaggio all'intervallo, Fiorentina sotto 0-1
Niccolò Righi
Termina 0-1 il primo tempo tra la Fiorentina e l’Atalanta. Nei primi 40 minuti latitano le emozioni al Franchi, ma sul finale è la Dea a passare in vantaggio grazie al primo gol in Serie A di De Ketelaere.
Kristensen va subito ko
Inizia come peggio non poteva la partita della Dea che, già a corto di uomini per i tanti infortuni che l’hanno colpita, è costretta a sostituire Kristensen per un problema al flessore e a mettere Scalvini dopo meno di due minuti. La Fiorentina sfrutta queste difficoltà fisiche della squadra di Sarri per prendere in mano il pallino del gioco e fare la partita, con qualche tentativo di Pellegrino, Jimenez e Mastantuono che tuttavia non impensieriscono minimamente Carnesecchi. Al 19’ però alla prima discesa è pericolosissima l’Atalanta, con il rigore in movimento di Elmas - servito ottimamente da De Ketelaere - trova la respinta provvidenziale di Viery.
Emerge l’Atalanta
L’occasione scuote l’Atalanta, che nella seconda metà del primo tempo emerge con forza grazie soprattutto alle iniziative di De Ketelaere, sempre una spina nel fianco per la difesa gigliata. Al 28’ si rivede la Fiorentina dalle parti di Carnesecchi: dopo un’azione sviluppata sulla sinistra, la palla arriva a Ndour che dal limite dell’area calcia trovando una deviazione che per poco non beffa il portiere atalantino, costretto a metterci le gambe per evitare il gol. Al 38’ sfiora il gol anche la Fiorentina con una bella azione personale sulla destra di Mastantuono che lascia partire il suo sinistro dopo essersi accentrato che sfiora la traversa.
De Ketelaere si sblocca, De Gea evita il raddoppio
Quando tutto sembrava portare ad un intervallo sullo 0-0, si sblocca l’equilibrio al Franchi con il vantaggio ospite e la prima rete in Serie A di De Ketelaere. Viola che si fanno trovare scopertissimi sulla sinistra alla discesa di Zalewski che dopo essere entrato in area serve al centro il belga, il quale non può fallire il più facile dei rigori in movimento che vale lo 0-1. Pochi secondi più tardi lo stesso CDK pesca in area Krstovic che incorna di testa e va ad un passo dal raddoppio evitato solo da un provvidenziale De Gea.
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