Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Nuovo stadio di Milano, svelato il Generali Stadium da 71.500 posti. Il comunicato di Inter e Milan

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 21:30Serie A
29.10.2026 21:30Serie A
Fonti preferite
Milan e Inter presentano il progetto firmato Foster + Partners e MANICA: lavori dal 2028, naming rights a Generali e nuova area a San Siro
FotoTUTTOmercatoWEB

Milan e Inter hanno svelato il Generali Stadium, il nuovo impianto che sorgerà nell’area di San Siro. Di seguito il comunicato congiunto diffuso dai due club, con tutti i dettagli sul progetto, dalla capienza alle tempistiche previste per la realizzazione.

AC Milan e FC Internazionale Milano hanno svelato oggi il Generali Stadium, la loro futura casa: un nuovo stadio concepito per portare lo spirito di San Siro in una nuova era e diventare un nuovo landmark per Milano.
Più di uno stadio di calcio, il progetto rappresenta un investimento di lungo periodo sul futuro di due tra i Club più storici del calcio mondiale, una nuova casa per generazioni di tifosi e una destinazione pensata per contribuire allo sviluppo culturale, economico e urbano della città.

La presentazione segna una tappa importante di un percorso che continua a trasformare l’ambizione in realtà. Offre il primo sguardo d’insieme su uno stadio pensato per onorare l’eredità di San Siro e, al tempo stesso, per creare un’esperienza di livello mondiale per il futuro del calcio.

Il progetto nasce da una visione di lungo periodo condivisa dai Club e dalle rispettive proprietà, RedBird Capital Partners e Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield. Rappresenta un investimento strategico sul futuro di entrambe le organizzazioni: crea l’infrastruttura necessaria per sostenere risultati sportivi duraturi, aprire nuove opportunità di crescita e rafforzare la capacità di competere e vincere ai massimi livelli internazionali.
Allo stesso tempo, il progetto riflette un’ambizione più ampia: contribuire alla modernizzazione del calcio italiano e consolidare il posizionamento di Milano come una delle città europee più dinamiche, innovative e riconosciute a livello globale.

La visione architettonica porta la firma di Foster + Partners e MANICA, guidati da Lord Norman Foster, tra i protagonisti più autorevoli dell’architettura contemporanea, e David Manica, riferimento internazionale nella progettazione di stadi all’avanguardia. Legati da una collaborazione che risale al progetto del nuovo Wembley Stadium di Londra, uniscono eccellenza architettonica e competenza nella progettazione di stadi per dar vita a una destinazione radicata nell’identità di Milano e saldamente rivolta al futuro.

GENERALI NAMING PARTNER FIN DAL PRIMO GIORNO

Il nuovo stadio porterà il nome di Generali attraverso uno dei più grandi accordi di naming rights per stadi nello sport mondiale. Partner fin dal primo giorno, Generali - leader italiano e uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management al mondo - condivide l’impegno di lungo periodo dei Club verso Milano e l’ambizione di contribuire a plasmarne il futuro, rafforzando la posizione della città sulla scena globale e creando un’eredità duratura per le generazioni a venire. Oltre ai naming rights, Generali sarà anche Official Insurance Partner di entrambi i Club, entrando a far parte dei momenti, delle emozioni e delle esperienze condivise che daranno vita allo stadio.

PENSATA PER MILANO, DESTINATA A DIVENTARNE UN NUOVO LANDMARK

Ogni grande città è definita da luoghi che diventano parte della sua identità. Ispirato al patrimonio architettonico e alla cultura del design di Milano, il Generali Stadium è stato concepito per essere uno di questi luoghi.

Al centro del progetto c’è un elemento strutturale di grande impatto, il cui ritmo deciso richiama la tradizione ingegneristica italiana e la raffinata maestria del Duomo di Milano. La struttura a X in cemento si sviluppa dai colonnati naturalmente ventilati, attraversa la facciata e culmina nella copertura, di cui sostiene la linea caratteristica.

Gli ingressi, dalla caratteristica forma a diamante, accolgono i visitatori e creano momenti di scoperta all’arrivo, offrendo scorci sullo stadio prima di aprirsi su percorsi panoramici con ampie viste sulla città.

A coronare l’edificio è una copertura a doppia curvatura, dalla silhouette inconfondibile. Più di una dichiarazione architettonica, incornicia ed esalta le due iconiche curve, creando una potente identità visiva e integrando tecnologia fotovoltaica, ottimizzazione acustica e altre soluzioni di sostenibilità essenziali per uno stadio moderno. Ne nasce un progetto inequivocabilmente contemporaneo, ma profondamente legato al carattere, alla creatività e alla vocazione internazionale di Milano.

CUSTODIRE CIÒ CHE CONTA DI PIÙ

L’architettura è nuova, ma l’ambizione è chiara: preservare l’atmosfera, l’emozione e il senso di appartenenza che rendono San Siro uno dei palcoscenici più iconici del calcio.

Con circa 71.500 posti, il Generali Stadium è stato progettato attorno a un principio chiaro: avvicinare i tifosi all’azione e massimizzare l’intensità dell’esperienza matchday.

Due grandi anelli di spalti avvolgono il campo a 360 gradi, offrendo visuali ottimali e un legame immersivo tra tifosi e terreno di gioco. Alle due estremità le curve si innalzano come imponenti pareti umane, protese verso il campo e inclinate fino a 37 gradi per amplificare atmosfera e impatto visivo.

Progettato per catturare e intensificare l’energia del pubblico, il sistema acustico dello stadio mantiene i tifosi al centro dello spettacolo e contribuisce a creare un ambiente pensato per essere tra i più coinvolgenti del calcio mondiale. Maggiore accessibilità, moderni concept di hospitality e un’ampia scelta di posti, dalle esperienze premium di livello mondiale ai settori popolari, permetteranno all’impianto di accogliere tifosi di ogni generazione, offrendo nuovi modi di vivere la partita.

Il risultato è uno stadio progettato per portare i tifosi più vicini che mai ai momenti che contano di più.

Uno stadio costruito per il futuro, che resta profondamente legato a tutto ciò che rende speciale San Siro: l’emozione, l’atmosfera, le indimenticabili notti europee, i grandi campioni e, soprattutto, i tifosi che ne plasmano l’anima.

UNA NUOVA DESTINAZIONE PER MILANO

Il Generali Stadium è concepito non soltanto come casa di AC Milan e Internazionale, ma come una delle nuove destinazioni più importanti della città.

Al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana di 281.000 metri quadrati, l’intervento trasformerà l’area circostante in un quartiere vivace e attivo tutto l’anno, che integrerà nel tessuto cittadino nuovi spazi pubblici, aree verdi e luoghi dedicati al tempo libero e allo shopping.

Pensato per accogliere residenti, visitatori e tifosi da tutto il mondo, il quartiere offrirà occasioni per vivere i Club, la loro storia e le loro comunità oltre i giorni di partita, creando nuovi luoghi in cui ritrovarsi, relazionarsi e festeggiare. L’ambizione va ben oltre il calcio. Il progetto darà vita a una destinazione aperta tutto l’anno allo sport, alla cultura e ll’intrattenimento, pensata per contribuire all’attrattività di Milano sulla scena mondiale.

La sostenibilità è parte integrante dello sviluppo, con soluzioni che comprendono ventilazione naturale, produzione di energia fotovoltaica e una serie di misure pensate per migliorare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e sostenere le prestazioni operative nel lungo periodo.

DALLA VISIONE ALLA REALTÀ

La presentazione di oggi segna un nuovo passaggio fondamentale verso la realizzazione del nuovo stadio, dopo lo storico accordo raggiunto nel 2025 tra i due Club e il Comune di Milano, che ha posto le basi per la trasformazione dell’area di San Siro.

Il percorso proseguirà ora attraverso le successive fasi progettuali, con l’obiettivo di avviare i lavori nel 2028 e di disputare la prima partita nella stagione sportiva 2031/32, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni.

Per AC Milan e FC Internazionale Milano, il Generali Stadium è molto più di un’opera infrastrutturale. È un investimento nell’ambizione sportiva, nelle future generazioni di tifosi e nel futuro di lungo periodo di entrambi i Club. È la piattaforma che contribuirà a sostenere la crescita, rafforzare la competitività e creare nuove opportunità dentro e fuori dal campo. Più di tutto, è un impegno verso le persone che lo riempiranno. Una nuova casa per il calcio. Una nuova icona per Milano.

Articoli correlati

Immagine news 1
David Manica presenta il nuovo stadio di Milano: “Sarà ancora più San Siro rispetto a ora”
Immagine news 2
Norman Foster e il nuovo stadio di Milano: “Ha un’anima che va oltre. Colori dei club nel giorno partita”
Immagine news 3
Inter e Milan, a due giorni dal derby, arrivano insieme al Castello Sforzesco per lo stadio

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:53 Serie A
Atalanta-Fiorentina perde il suo arbitro: La Penna si fa male, il secondo tempo a Marinelli
Immagine news 2
21:45 Serie ATMW
TMWDavid Manica presenta il nuovo stadio di Milano: “Sarà ancora più San Siro rispetto a ora”
Immagine news 3
21:41 Serie A
Frosinone, Birligea: "Piangiamo in allenamento e sorridiamo nelle partite"
Immagine news 4
21:37 Serie ATMW
TMWNorman Foster e il nuovo stadio di Milano: “Ha un’anima che va oltre. Colori dei club nel giorno partita”
Immagine news 5
21:36 Serie ALive TMW
Live TMWLecce, Maleh: "Il Frosinone è in un momento di forma importante. Il rigore non c'era"
Immagine news 6
21:35 Serie A
De Ketelaere si sblocca e porta l'Atalanta in vantaggio all'intervallo, Fiorentina sotto 0-1
Immagine news 7
21:30 Serie A
Nuovo stadio di Milano, svelato il Generali Stadium da 71.500 posti. Il comunicato di Inter e Milan
Immagine news 8
21:29 Serie A
Finalmente si sblocca De Ketelaere, l'Atalanta passa in vantaggio contro la Fiorentina: è 0-1
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Arbitri e Orsato, che disastro. Il VAR è un vero caso: non serve a nulla se non viene utilizzato. La Juve sprofonda, ma siamo sicuri che sia Spalletti il problema? Il Napoli di Allegri è risorto e domenica può "eliminare" i bianconeri
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Frosinone vola, come la Juventus del dopo Calciopoli. Mai una neopromossa è partita meglio
Immagine top news n.1 Bilancio Milan 2025/26 in rosso di 24 milioni di euro. Ricavi per oltre 460: il comunicato
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti resta ma manda la squadra in ritiro. E Carnevali striglia tutti
Immagine top news n.3 Inter, scelto il braccio destro di Baccin: Simone Lo Schiavo sarà il nuovo vice ds
Immagine top news n.4 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.5 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui non dovrebbe accettare
Immagine top news n.6 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui dovrebbe accettare
Immagine top news n.7 Milan, non è più un derby da scudetto. Amorim ora rischia di giocarsi la panchina
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.2 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.3 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.4 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amorim e Spalletti, chi rischia di più la panchina? Il pensiero degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Atalanta-Fiorentina perde il suo arbitro: La Penna si fa male, il secondo tempo a Marinelli
Immagine box news Serie A David Manica presenta il nuovo stadio di Milano: “Sarà ancora più San Siro rispetto a ora”
Immagine box news Serie A Frosinone, Birligea: "Piangiamo in allenamento e sorridiamo nelle partite"
Immagine box news Serie A Norman Foster e il nuovo stadio di Milano: “Ha un’anima che va oltre. Colori dei club nel giorno partita”
Immagine box news Serie A Lecce, Maleh: "Il Frosinone è in un momento di forma importante. Il rigore non c'era"
Immagine box news Serie A De Ketelaere si sblocca e porta l'Atalanta in vantaggio all'intervallo, Fiorentina sotto 0-1
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 9ª giornata di campionato 2026/27
Immagine box news Serie B Sognando Itaca ancora una volta. Pagliuca rinasce, e fa rifiorire la Carrarese: la storia giusta
Immagine box news Serie B Beata gioventù! Bembnista rompe il ghiaccio col calcio pro, e l'Empoli si gode il difensore
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino sul nuovo stadio: "Sarà sul modello Juve. Se il Comune vorrà, al via i lavori ad agosto"
Immagine box news Serie B Arezzo, confronto tra proprietà e staff tecnico con squadra: la nota del club sul momento critico
Immagine box news Serie B Torna Empoli Training Special, percorso per bimbe e bimbi con disabilità. Caputo ospite speciale
Serie C
Immagine box news Serie C Salernitana, si avvicina Di Bari. Con sé, vorrebbe portare il suo vice e un collaboratore di fiducia
Immagine box news Serie C Serie C, giudice sportivo Coppa Italia: fermati quattro giocatori. Stop anche per Volpe e Cassani
Immagine box news Serie C Perugia, niente da fare per Gaucci: la Corte Sportiva d’Appello conferma inibizione fino a gennaio
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 11 giornate: alla Vis Pesaro il record di ko
Immagine box news Serie C Salernitana, Vito Di Bari sempre più vicino. Tratta la risoluzione col Casarano
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini furioso: "Dovevamo farne 6". E cita il ko dell'Arsenal
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: crollo dell'Inter a Lione. Tennistico risultato
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: niente da fare per la Roma. Vince il Chelsea
Immagine box news Calcio femminile Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è Graziani
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
29 ottobre 1995, il primo gol in A di Filippo Inzaghi. Che sbaglia a tirare (ma poi segna)
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano