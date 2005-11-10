Lecce, Maleh: "Il Frosinone è in un momento di forma importante. Il rigore non c'era"Live TMW
Stefano Martini
Al termine di Frosinone-Lecce ha parlato nella sala stampa del Benito Stirpe per i salentiniYoussef Maleh. Segui la diretta testuale su TMW
21.30 inizia la conferenza. In campo ha avuto la percezione di aver staccato la spina?
"Gli ultimi gol erano evitabili, loro continuavano a spingere. Sicuramente non è stato semplice. Non dovevamo concedere così tanto".
Secondo lei protestate il giusto in campo?
"Penso sia inutile protestare, l’arbitro ha l’ultima parola. Tra i due rigori credo ci fosse più il nostro che il loro, ma forse nessuno dei due. Non ci possiamo attaccare a questo, dobbiamo cercare di migliorare i dettagli."
Eravate pronti ai lanci lunghi in verticale del Frosinone?
"Sicuramente sì, eravamo preparati, loro comunque sono in un momento di forma importante, oggi sono stati più bravi hanno meritato. "
A fine partita c’è stato un passaggio sotto il settore ospiti ma la squadra è subito andata via?
"Non ci ho fatto caso. In ogni caso dobbiamo ringraziare i tifosi, cercheremo di rifarci domenica in casa"
21.36 terminata la conferenza di Maleh