Lecce, Maleh: "Il Frosinone è in un momento di forma importante. Il rigore non c'era"

Al termine di Frosinone-Lecce ha parlato nella sala stampa del Benito Stirpe per i salentiniYoussef Maleh. Segui la diretta testuale su TMW



21.30 inizia la conferenza. In campo ha avuto la percezione di aver staccato la spina?

"Gli ultimi gol erano evitabili, loro continuavano a spingere. Sicuramente non è stato semplice. Non dovevamo concedere così tanto".

Secondo lei protestate il giusto in campo?

"Penso sia inutile protestare, l’arbitro ha l’ultima parola. Tra i due rigori credo ci fosse più il nostro che il loro, ma forse nessuno dei due. Non ci possiamo attaccare a questo, dobbiamo cercare di migliorare i dettagli."

Eravate pronti ai lanci lunghi in verticale del Frosinone?

"Sicuramente sì, eravamo preparati, loro comunque sono in un momento di forma importante, oggi sono stati più bravi hanno meritato. "



A fine partita c’è stato un passaggio sotto il settore ospiti ma la squadra è subito andata via?

"Non ci ho fatto caso. In ogni caso dobbiamo ringraziare i tifosi, cercheremo di rifarci domenica in casa"

21.36 terminata la conferenza di Maleh