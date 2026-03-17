Lutto nel giornalismo argentino, è morto Lázaro Jaime Zilberman...Marcelo Araujo è eterno

Marcelo Araujo ( Lázaro Jaime Zilberman; 12 giugno 1947-16 marzo 2026) è stato un giornalista sportivo argentino

Il giornalismo sportivo argentino ha perso una delle sue voci più emblematiche. Il giornalista Lázaro Jaime Zilberman conosciuto nel mondo con lo pseudonimo di Marcelo Araujo è morto lunedì (16 marzo 2026) all'età di 78 anni dopo aver affrontato problemi di salute negli ultimi anni. Riconosciuto per il suo stile irriverente e sorprendente, è diventato un punto di riferimento nelle trasmissioni di calcio televisive e radiofoniche per diversi decenni.

Araujo raggiunse l'apice della sua carriera alla guida di Fútbol de Primera, dove formò una coppia leggendaria con Enrique Macaya Márquez. Insieme, trasformarono il modo in cui lo sport veniva fruito la domenica sera.

Il suo stile rilassato, ricco di ironia e di slogan indimenticabili, ruppe con la rigidità dell'epoca e gettò le basi per la moderna telecronaca sportiva nelle televisioni regionali.

Oltre alla sua tecnica al microfono, il giornalista fu un innovatore che introdusse un linguaggio cinematografico nelle sue telecronache e nelle sue trasmissioni. Frasi come "Sei pazzo, Macaya?" o i suoi soprannomi unici per i giocatori entrarono a far parte del lessico quotidiano dei tifosi.

Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo d'oro della radiocronaca argentina, anche se la sua voce continuerà a risuonare in ogni esultanza per un gol ricordata dai tifosi.