Amichevole il 26 maggio al Maradona, Lavezzi torna a giocare a Napoli

In campo a Napoli dopo 14 anni dall'ultima stagione in azzurro

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Ezequiel Lavezzi tornerà a giocare allo stadio Maradona per un match di beneficienza. L'esterno argentino sarà in campo per la "Notte dei Leoni", un evento che si terrà con l'organizzazione 'Legends Napoli' per una amichevole di beneficienza in programma il 26 maggio. Della partita sarà anche Lorenzo Insigne ma l'attesa dei tifosi partenopei è in particolare per Lavezzi, che ha giocato in maglia azzurra dal 2007 all'estate del 2012, collezionando 188 partite e segnato 48 gol, prima di passare al Paris Saint Germain.

"Cari tifosi - scrive l'associazione sui social annunciando l'evento - ci sono emozioni che il tempo non cancella, stadi che non sono solo cemento e gradinate ma pelle, sangue, anima. Ed è per questo sentimento d'amore che ritorneremo non solo come calciatori che hanno scritto la storia ma anche per qualcosa di più grande di una partita, perché sappiamo cosa significa avere un sogno. E sappiamo anche cosa significa non averne uno. Giocheremo contro le Legends Resto del Mondo ma la vera partita si gioca dentro le mura del carcere minorile di Nisida, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, che non hanno mai avuto qualcuno che credesse in loro. Torniamo a casa il 26 maggio alle 20.30 allo Stadio Maradona, per voi".

Lavezzi in quel periodo sarà in Italia anche per un altro match amichevole il 4 giugno allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. (ANSA).