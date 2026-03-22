Le partite di oggi: il programma di domenica 22 marzo
Prosegue con altre cinque gare il 30° turno di Serie A, la cui ciliegina sarà senza dubbio rappresentata dal big match Fiorentina-Inter in programma al Franchi alle ore 20.45. Di seguito il programma calcistico di domenica 22 marzo, coi principali appuntamenti in Italia e all'estero:
Ligue 1 (Francia)
15:00 — Lione vs Monaco
17:15 — Marsiglia vs Lilla
17:15 — Paris FC vs Le Havre
17:15 — Rennes vs Metz
20:45 — Nantes vs Strasburgo
Bundesliga (Germania)
15:30 — Magonza vs Francoforte
17:30 — St. Pauli vs Friburgo
19:30 — Augusta vs Stoccarda
Premier League (Inghilterra)
13:00 — Newcastle vs Sunderland
15:15 — Aston Villa vs West Ham
15:15 — Tottenham vs Nottingham Forest
Serie A (Italia)
12:30 — Como vs Pisa
15:00 — Atalanta vs Verona
15:00 — Bologna vs Lazio
18:00 — Roma vs Lecce
20:45 — Fiorentina vs Inter
Serie B (Italia)
15:00 — Bari vs Carrarese
15:00 — Empoli vs Pescara
15:00 — Südtirol vs Frosinone
17:15 — Sampdoria vs Avellino
19:30 — Entella vs Reggiana
Serie C – Girone A (Italia)
12:30 — Pro Patria vs Lecco
14:30 — Novara vs Alcione Milano
17:30 — Arzignano vs Cittadella
17:30 — Inter U23 vs Dolomiti Bellunesi
Serie C – Girone C (Italia)
12:30 — Cavese vs Foggia
14:30 — Audace Cerignola vs Giugliano
14:30 — Cosenza vs Latina
14:30 — Siracusa vs Picerno
14:30 — Sorrento vs Crotone
14:30 — Trapani vs Potenza
Eredivisie (Olanda)
12:15 — Nijmegen vs Heerenveen
14:30 — Feyenoord vs Ajax
14:30 — Utrecht vs Go Ahead Eagles
16:45 — Groningen vs AZ Alkmaar
16:45 — Telstar vs PSV
Liga Portugal (Portogallo)
16:30 — Estoril vs Rio Ave
19:00 — Alverca vs Sporting
21:30 — Braga vs FC Porto
LaLiga (Spagna)
14:00 — Barcellona vs Rayo Vallecano
16:15 — Celta Vigo vs Alavés
18:30 — Athletic Bilbao vs Betis
21:00 — Real Madrid vs Atlético Madrid
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